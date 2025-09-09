El otoño será más caluroso y seco de lo normal en Andalucía: "El cambio climático es una evidencia y lo dicen los datos"

Para los próximos días, más abanicos y menos paraguas. Por el momento, las temperaturas no parece que vayan a cambiar mucho en Andalucía, donde se espera que esta semana se alcancen los 37º en algunos puntos. Sin embargo, las temperaturas terminará por bajar, aunque, según los datos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), no lo harán tanto como en años anteriores. Así, los expertos predicen un otoño más cálido de lo normal y menos lluvioso que la media.

"Este otoño va a ser más cálido con un 60% de probabilidad", ha explicado el delegado territorial de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino. En rueda de prensa para analizar el año agrícola y pronosticar la próxima estación, el meteorólogo, que ha aclarado que "no significa que luego ocurra", pero sí que ha aclarado que "hay una alta probabilidad de que la temperatura sea superior a la normalidad".

La anomalía térmica será de entre 0,5º y 1º en todo el territorio que, según el experto de la Aemet, "es una anomalía respetable". Si bien la temperatura media en todo el territorio andaluz es de 17,3º, este año podría subir a los 17,8º o 18,3º. Además, Del Pino ha señalado que los aumentos serán más probables en la zona oriental, Almería y Granada, donde la probabilidad de que aumente la temperatura es del 70%.

El delegado de la Aemet en Andalucía también ha señalado que, según las previsiones y los modelos con los que trabajan los meteorólogos, "hay una probabilidad del 45% de que sea un otoño más seco de lo normal". Mirándolo de otra forma, Del Pino también señala que, "hay probabilidad del 55% de que sea normal o húmedo".

Entre 50 y 10 litros menos

En concreto, Del Pino ha aclarado que "van a faltar entre 50 o 10 litros por metro cuadrado", cuando lo normal es que caigan unos 180 litros por metro cuadrado. Hay que recordar, que el otoño de 2024 tampoco fue especialmente lluvioso y que las precipitaciones se concentraron en el mes de octubre, con una borrasca, dos DANA y dos exhuracanes, algo que tampoco es habitual para este periodo, donde acostumbran a concentrarse las borrascas.

"El otoño entra a empujones", ha recalcado el meteorólogo, añadiendo que más allá de dentro de 10 días, es difícil pronosticar temperaturas exactas o lluvias para la estación. Así, ha detallado que se vivirán "episodios de altas temperaturas que bajan" y habrá días de lluvia y, de seguido, días en los que no haya precipitaciones. "Estamos en una frontera difusa con África y es muy difícil hacer un pronóstico a largo plazo", ha insistido para reiterar que "son meses que oscilan mucho".

"La perspectiva es la que hay y los registros son incuestionables", ha defendido el delegado de la Aemet en la comunidad para asegurar que "el cambio climático es una evidencia y lo dicen todos los datos". Si bien es cierto que "el clima cambia lentamente por los factores astronómicos", Del Pino ha asegurado que "este cambio que tenemos es rápido por el efecto invernadero y no va a cesar hasta que no cesen las causas que lo han provocado".