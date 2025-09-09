EDUCACIÓN
¿Cuánto cuesta la vuelta al cole en Andalucía?
Las organizaciones de consumidores apuntan a que los gastos del inicio del curso escolar siguen escalando, con un gasto medio que oscila entre los 594 y 1.752 euros
La cuesta de septiembre es más pronunciada para aquellos que tienen hijos en edad escolar y que a los gastos de la vuelta a la rutina y las facturas de las vacaciones han de sumar el coste de la vuelta al cole de los pequeños de la casa.
Con la excepción de aquellas comunidades autónomas y niveles educativos que disfrutan de la gratuidad de libros de texto, como sucede en Andalucía, la cuenta final incluye libros, material escolar, ropa, mochilas y accesorios varios.
¿Y a cuánto asciende el coste total de la vuelta al cole este 2025? De acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores, los gastos del inicio del curso escolar siguen escalando con una media que oscila entre los 594 y los 1.752 euros, en función de si se asiste a un centro público, a uno concertado o a uno privado.
Como ocurre cada año, la opción más económica es la de la escuela pública, con un gasto medio de 594 euros. En el caso de la concertada, la cifra aumenta hasta los 702 euros y en la escuela privada se dispara hasta los 1.752 euros.
Andalucía, por encima de la media
En el caso de Andalucía, el gasto de la vuelta al cole se encuentra entre los más contenidos a nivel nacional, aunque por encima de la media nacional. Según los datos de la encuesta, el coste en un colegio público es de 602 euros, en uno concertado de 746 euros y en uno privado de 1.801 euros.
En lo relativo a escuela pública, ocupa el puesto 10 de las comunidades autónomas más económicas, compartido con Castilla y León.
Las comunidades más caras
En los primeros puestos de gasto en la vuelta al cole se sitúan Madrid, la más cara, seguida de Cataluña y de País Vasco y Navarra.
En Madrid, las familias desembolsan de media 745 euros en la vuelta al cole (centro público), 803 (concertada) y 1.897 (privado). En Cataluña, el total es de 723 euros (pública), 788 (concertada), 1.875 (privada).
Por su parte, en el País Vasco en los centros públicos el gasto de la vuelta al cole en colegios públicos asciende a 703 euros (igual que en Navarra); en la concertada, 766 euros (799 en Navarra) y 1.843 en la privada (1.765 en Navarra).
La otra cara del listado lo ocupan las comunidades donde es más barata la vuelta al cole. Destaca Galicia, con un coste de 544 euros en la pública, 601 en la concertada y 1.549 en la privada. Entre las más económicas se sitúan también Extremadura y Castilla-La Mancha.
Recomendaciones de ahorro
Por su parte, la Asociación España de Consumidores eleva una serie de recomendaciones para que la vuelta al cole sea más llevadera para el bolsillo de las familias: planificar las compras con antelación, comparar precios o hacer las compras con antelación para evitar imprevistos.
