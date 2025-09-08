Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

Compartir una vivienda en Andalucía cuesta un 30% más caro que hace tres años

Una habitación cuesta, de media, 384 euros al mes en la comunidad y más de 500 euros en España

Los propietarios anuncian sus viviendas en las facultades.

Los propietarios anuncian sus viviendas en las facultades. / A.J. González

Efe

Sevilla

El precio de una habitación en Andalucía cuesta de media 384 euros al mes, un 29,5% más que hace tres años (desde 2022) y un 47,9% más respecto a 2020, según el estudio de Viviendas compartidas basado en los precios del alquiler en julio de los últimos diez años del Índice Inmobiliario Fotocasa. Así, los precios medios de las habitaciones en apenas un año se incrementaron un 4,5%, pasando de los 368 euros al mes en julio de 2024 a los 384 euros por mes de julio de 2025. «El precio de la vivienda compartida se encarece a un ritmo vertiginoso, reflejando la fuerte tensión que atraviesa el mercado del arrendamiento», ha informado el portal inmobiliario Fotocasa.

«Alquilar una habitación supera de media los 500 euros en España, lo que convierte esta modalidad en algo más que una elección dado que para miles de personas incapaces de asumir el coste de una vivienda completa, es prácticamente la única vía de acceso al alquiler», según esta portal inmobiliario. Cuatro comunidades tienen un precio por encima de los 500 euros al mes en julio de 2025 y son: Cataluña, con 618 euros/mes; Madrid, con 585 euros/mes; País Vasco, con 583 euros/mes y Baleares, con 558 euros/mes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
  2. Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
  3. Detenido un profesor en Jaén por hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
  4. Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
  5. Juanma Moreno anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
  6. El Ministerio convoca 1.992 plazas de medicina y enfermería para Andalucía
  7. El personal de la Junta cobrará un 10 por ciento más en el mes de agosto
  8. Esta es la ciudad andaluza que ‘The Times’ señala como la más 'tolerante' con el turismo

Mercedes, una vecina de Sanlúcar de 47 años y con una hija: la primera víctima por violencia de género en Sevilla este 2025

Mercedes, una vecina de Sanlúcar de 47 años y con una hija: la primera víctima por violencia de género en Sevilla este 2025

Juanma Moreno remarca el potencial tecnológico de Andalucía en la apertura del Centro de Talento de Telefónica

Juanma Moreno remarca el potencial tecnológico de Andalucía en la apertura del Centro de Talento de Telefónica

Compartir una vivienda en Andalucía cuesta un 30% más caro que hace tres años

Compartir una vivienda en Andalucía cuesta un 30% más caro que hace tres años

La gripe aviar se extiende por Doñana con dos nuevos focos en Hinojos y obliga a elevar el nivel de alerta

La gripe aviar se extiende por Doñana con dos nuevos focos en Hinojos y obliga a elevar el nivel de alerta

Unos 330.000 alumnos andaluces piden una beca para estudiar este curso

Unos 330.000 alumnos andaluces piden una beca para estudiar este curso

Incendios y conciertos sanitarios centran el primer pleno del curso en el Parlamento andaluz

Incendios y conciertos sanitarios centran el primer pleno del curso en el Parlamento andaluz

Salud declara área en alerta a un pueblo de Cádiz tras detectar mosquitos con virus del Nilo

Salud declara área en alerta a un pueblo de Cádiz tras detectar mosquitos con virus del Nilo

Una bola de fuego se extingue sobre Priego de Córdoba tras sobrevolar Andalucía a 79.000 km/hora

Una bola de fuego se extingue sobre Priego de Córdoba tras sobrevolar Andalucía a 79.000 km/hora
Tracking Pixel Contents