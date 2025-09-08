Economía
Compartir una vivienda en Andalucía cuesta un 30% más caro que hace tres años
Una habitación cuesta, de media, 384 euros al mes en la comunidad y más de 500 euros en España
Efe
El precio de una habitación en Andalucía cuesta de media 384 euros al mes, un 29,5% más que hace tres años (desde 2022) y un 47,9% más respecto a 2020, según el estudio de Viviendas compartidas basado en los precios del alquiler en julio de los últimos diez años del Índice Inmobiliario Fotocasa. Así, los precios medios de las habitaciones en apenas un año se incrementaron un 4,5%, pasando de los 368 euros al mes en julio de 2024 a los 384 euros por mes de julio de 2025. «El precio de la vivienda compartida se encarece a un ritmo vertiginoso, reflejando la fuerte tensión que atraviesa el mercado del arrendamiento», ha informado el portal inmobiliario Fotocasa.
«Alquilar una habitación supera de media los 500 euros en España, lo que convierte esta modalidad en algo más que una elección dado que para miles de personas incapaces de asumir el coste de una vivienda completa, es prácticamente la única vía de acceso al alquiler», según esta portal inmobiliario. Cuatro comunidades tienen un precio por encima de los 500 euros al mes en julio de 2025 y son: Cataluña, con 618 euros/mes; Madrid, con 585 euros/mes; País Vasco, con 583 euros/mes y Baleares, con 558 euros/mes.
