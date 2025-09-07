Salud declara área en alerta a pueblo de Cádiz tras detectar mosquitos con virus del Nilo

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado este domingo área en alerta Benalup-Casas Viejas tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental en mosquitos Culex perexiguus procedentes de una trampa de la red de vigilancia del Programa de vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía.

La Junta ha decretado estas medidas tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en la trampa instalada a las afueras de este municipio gaditano, incluido en la Comarca de Especial Seguimiento de La Janda.

Una vez realizada la evaluación epidemiológica, teniendo en cuenta las distancias a núcleos de población y las condiciones ambientales, y de acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería ha decretado declarar el área de alerta en el municipio hasta el 5 de octubre sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental.

Áreas en alerta

De este modo, la Consejería ha trasladado inmediatamente la información y la decisión adoptada al Ayuntamiento y a la Diputación de Cádiz. Este municipio se une a la ciudad de Huelva -hasta el 2 de octubre-, los municipios almerienses de Pulpí -hasta el 24 de septiembre- y Mojácar -hasta el 10 de septiembre-, y el sevillano de El Pedroso -hasta el 26 de septiembre-, que también se encuentran en situación de área en alerta.

Según la Junta, la declaración del área en alerta, supone intensificar las tres vigilancias en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, ha indicado que la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

No hay personas infectadas

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus ha confirmado también circulación del virus en mosquitos en La Puebla de los Infantes, por segunda vez, y Barbate, en ambos casos en trampas están a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, por lo que se mantienen en nivel de riesgo alto. Además, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado casos confirmados en humanos hasta el momento, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus en un total de 274 usuarios y todos son negativos.

El Gobierno andaluz ha incidido en la necesidad de usar repelentes, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos. Asimismo, Salud ha animado a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas o apagar las luces. Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.

Municipios en riesgo alto

Salud aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control. Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito, ya que ningún municipio está exento de riesgo. Los niveles se han reducido a tres para facilitar su comprensión, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel. Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios de Cádiz, 11 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.

En cuanto al seguimiento por parte de Salud Pública, en marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación. Estos agentes han realizado hasta la fecha 2.073 verificaciones en un total de 773 municipios. En estas se ha comprobado que en 243 municipios de nivel de riesgo bajo se aplica un Plan de Control de Mosquitos y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Por otro lado, 208 de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas. En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, 354 disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo. Además, en 317 de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 302 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control.