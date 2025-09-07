Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unos 330.000 alumnos andaluces piden una beca para estudiar este curso

Del total, 143.009 son estudiantes universitarios y 186.436 pertenecen a estudios postobligatorios no universitarios

Estudiantes en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO / MANUEL MURILLO

Un total de 329.440 alumnos en Andalucía han solicitado al Gobierno una beca para cursar sus estudios en el curso 2025-2026, según los datos recopilados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. De las solicitudes presentadas en la comunidad a esta convocatoria, que finalizó el 30 de mayo, 143.009 son estudiantes universitarios y 186.436 pertenecen a estudios postobligatorios no universitarios. A estos datos habrá que sumar los de la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo, que permanece abierta hasta el 11 de septiembre.

Según informó el Gobierno central en una nota, en toda España, la convocatoria general de becas para el curso 2025-2026 ha recibido 1.430.917 solicitudes, lo que supone el mayor número de la historia, 632.292 universitarios y 798.625 no universitaria. Por niveles, aumentan más las peticiones de alumnos no universitarios (6,3%) frente a los universitarios (4,7%). Para atender aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos estipulados, el Gobierno ha aprobado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros.

