El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 748.000 andaluces, un 17% más que el pasado año

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 240.895 hogares en Andalucía donde viven 748.137 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que supone un incremento del 1,42% respecto al mes anterior y del 17,63% en relación al mes de agosto de 2024 (112.141 beneficiarios más).

Según ha indicado el Gobierno en una nota, la cuantía media de la prestación en la comunidad es de 500,90 euros al mes por hogar --161,29 euros de media por beneficiario-- y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a más de 161 millones de euros. Desde la puesta en marcha de este escudo social en junio de 2020 para atender las necesidades básicas de la población más vulnerable, esta prestación ha llegado a 1.021.673 andaluces, de los que 431.821 son menores.

En la comunidad andaluza, los hogares monoparentales a los que alcanza la ayuda ascienden en agosto a 43.475 y las unidades de convivencia que perciben el complemento específico de ayuda a la infancia (CAPI) suman 176.471. Mientras que, en el conjunto del país, el IMV ha llegado en agosto a 764.905 hogares en los que viven 2.335.553 personas. Este mes, hay 115.462.501 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,8%.

Un 19,2% más en un año en España

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan en España 377.853 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,2%). Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (518.9548) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.248.614.

Asimismo, el Gobierno ha indicado que el 41,1% de los beneficiarios son niños y adolescentes, 959.891 en toda España, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil. En agosto, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 68,7%. En total, hay 525.810 hogares con menores, de los que 130.945 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.

En este sentido, ha señalado que una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 535.235 unidades de convivencia de todo el país.

Así, esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en agosto ha sido de 67,85 euros por cada menor y de 125,12 euros por hogar con menores.

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, "el IMV es ya una herramienta consolidada de lucha contra la pobreza y resulta fundamental cuando se pasa por una situación de necesidad". "Resulta especialmente valiosa para los niños, niñas y adolescentes, porque les da estabilidad y confianza en el futuro", añade Saiz.

Doble revisión de los ingresos

Según ha explicado la ministra, "desde el primer minuto de la legislatura nos comprometimos a revisar esta situación y a mejorar el Ingreso Mínimo Vital en todo lo posible". "En este esfuerzo se enmarca el sistema de doble revisión de los ingresos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. De esta forma, adelantamos todo lo posible la actualización de las cuantías de la prestación", ha explicado.

Con este nuevo sistema, las familias beneficiarias saben desde mayo si, acorde con los ingresos del año anterior, su IMV sube, baja o se suprime. Hasta este momento la revisión se hacía en octubre, cuando se contaba con los datos consolidados de la Agencia Tributaria.

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión y Hacienda ha trabajado para realizar un cruce de datos previo, en el mes de abril y con efectos desde el mes de mayo, para que los beneficiarios de la prestación conozcan el estado de la misma cuanto antes y cobren un IMV actualizado según sus ingresos.

En caso de que la cuantía de su prestación sea menor a la que venían percibiendo, se establece un sistema de compensación en las nóminas siguientes en función de las necesidades de la familia. En el caso de que los beneficiarios salgan de la prestación porque han alcanzado ingresos autónomos suficientes, esta nueva actualización reduce el importe de las devoluciones.