Huelva es declarada zona de alerta por focos de virus del Nilo

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud ha declarado área en alerta Huelva tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex perexiguus procedentes de una trampa situada a las afueras de la ciudad, perteneciente el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva.

Salud y Consumo ha decretado estas medidas tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en la trampa situada en la capital onubense, ha informado la Junta en una nota.

Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, y de acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería de Salud ha decretado declarar el área de alerta en el municipio durante cuatro semanas seguidas (hasta el 2 de octubre) sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental. La Consejería ha trasladado inmediatamente la información y la decisión adoptada al Ayuntamiento de Huelva y a la Diputación de Huelva.

La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que durante un periodo equivalente no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería. Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Asimismo, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control de vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos Asimismo, ha confirmado de nuevo circulación del virus en Pulpí, por lo que este municipio almeriense prolongará su situación de área en alerta hasta el 24 de septiembre. Por su parte, Mojácar (Almería) y El Pedroso (Sevilla) continuarán como áreas en alerta hasta el 10 y el 26 de septiembre, respectivamente.