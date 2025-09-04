Esta es la ciudad andaluza que ‘The Times’ señala como la más "tolerante" con el turismo

Millones de visitantes de todos los rincones del planeta escogen a Andalucía y cada una de sus provincias para disfrutar de sus vacaciones estivales atraídos por su historia, cultura, patrimonio, gastronomía y naturaleza. Una situación que ha llevado a que muchas ciudades hayan registrado una alta masificación que se ha intensificado en los últimos años, lo que ha traído consigo el hartazgo de parte de la población por las consecuencias que esto ha provocado en sus hogares, como el aumento de los precios o la dificultad de acceso a la vivienda.

Para esquivar estos destinos y encontrar esos oasis de tranquilidad en los que sus habitantes incluso ansían la presencia de turistas, el prestigioso diario británico 'The Times' ha señalado una ciudad andaluza como la más tranquila y "tolerante" con los visitantes: Jaén.

"He vivido en España durante 35 años y estos son los lugares que dan la bienvenida a los turistas", afirma su autor, Paul Richardson, sobre los siete destinos "tranquilos" que, "no solo son tolerantes con el turismo, sino que se alegran de recibir mucho más". Entre ellos se encuentra un municipio andaluz, Jaén, del que el prestigio medio asegura que "no es exactamente Sevilla, pero tiene bellezas propias".

Esta es la ciudad andaluza señalada por 'The Times' como la más "tolerante" con los turistas / Istock / diegograndi

Jaén, la ciudad de Andalucía más tolerante con el turista, según 'The Times'

Sobre esta localidad, el diario indica que, además de una baja presencia turística "con la que los sevillanos estresados solo pueden soñar", Jaén cuenta con una amplia historia, arquitectura y patrimonio que la hace un destino ideal que visitar. "Entre los tejados de color pardo de su casco histórico se alza la fachada de dos torres de una imponente catedral renacentista, la obra maestra del arquitecto local Andrés de Vandelvira. Una casa de baños medieval descubierta por casualidad en la década de 1970, es una reliquia fascinante del pasado árabe de la ciudad", recalca.

Asimismo, recomienda a sus lectores que visiten su "laberinto de callejones encalados", iglesias, conventos y bares antiguos, como la Taberna Casa Gorrión, "donde los lugareños toman sus copas a última hora de la mañana junto con un plato de habas crudas y un trozo de queso".

"El casco antiguo es como Sevilla sin las tiendas de recuerdos", sentencia la publicación. De igual modo, aconseja a los futuros visitantes que se alojen en su reconocido Parador, ubicado en lo alto del cerro de Santa Catalina, junto al castillo con el que comparte nombre.

La mejor gastronomía y patrimonio, en esta ciudad aconsejada por 'The Times'

Además, aconseja cenar en alguno de sus restaurantes estrella Michelin, como Bagá, "considerado para muchos el mejor restaurante de la ciudad". "Tiene platos como las gambas de Motril con setas shiitake o la anguila ahumada con pera", añade. De igual modo, resalta la ventaja territorial con la que cuenta este enclave, situado junto a Granada y el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, así como el resto del territorio nacional.

Completando la lista de los destinos más "tolerantes" con el turista de 'The Times' se encuentran Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Cantabria, La Palma, Murcia y Guadalajara.