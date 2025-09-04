Estos son los puentes festivos que puedes disfrutar en Andalucía hasta final de 2025

Vuelta al cole, vuelta a la oficina y vuelta a la rutina. Con septiembre ya en marcha, los recuerdos del verano quedan a atrás y la nostalgia por los días de descanso disfrutados hace que muchos pasen los días mirando el almanaque y pensando en los próximos días de asueto. Queda por delante el último cuatrimestre del año, que cuenta con varios días marcados en rojo en el calendario laboral con los que prolongar el descanso y, si se puede, disfrutar de una escapada

Días festivos en Andalucía

¿Cuántos días festivos le quedan al 2025 en Andalucía? De aquí a final de año, los andaluces podrán disfrutar de cinco días festivos:

13 de octubre (lunes) . Fiesta Nacional, pasa del domingo al lunes.

. Fiesta Nacional, pasa del domingo al lunes. 1 de noviembre (sábado) . Todos Los Santos

. Todos Los Santos 6 de diciembre (sábado) . Día de la Constitución

. Día de la Constitución 8 de diciembre (lunes) . Día de la Inmaculada.

. Día de la Inmaculada. 25 de diciembre (jueves). Día de Navidad.

Dos puentes festivos

A la espera de las vacaciones de Navidad, los andaluces podrán disfrutar de dos puentes festivos antes de terminar el año. El primero, por la fiesta nacional del 12 de octubre, que pasa de domingo a lunes, con un puente de tres días. El otro, coincidiendo con la Inmaculada, con otro puente festivo de tres días.

Este año, el calendario no ha sido propicio con los puentes de final de año, ya que el festivo del 1 de noviembre y del 6 de diciembre caen en sábado y son absorbidos por el fin de semana.

Festivos en los colegios

Los escolares andaluces tienen marcados en rojo los cinco días festivos anteriormente mencionados, pero además, en función de la provincia, cuentan con más días de descanso en este primer trimestre académico.

Almería. Son días no lectivos provinciales el 31 de octubre y el 3 de noviembre.

Son días no lectivos provinciales el 31 de octubre y el 3 de noviembre. Cádiz. Es día no lectivo provincial el 10 de octubre.

Es día no lectivo provincial el 10 de octubre. Córdoba. Es día no lectivo provincial el 3 de noviembre. Además, en la capital es festivo el 24 de octubre.

Es día no lectivo provincial el 3 de noviembre. Además, en la capital es festivo el 24 de octubre. Granada. Es día no lectivo provincial el 3 de noviembre.

Es día no lectivo provincial el 3 de noviembre. Huelva. Sin festivos en el último cuatrimestre

Sin festivos en el último cuatrimestre Jaén. Sin festivos en el último cuatrimestre.

Sin festivos en el último cuatrimestre. Málaga. Sin festivos en el último cuatrimestre.

Sin festivos en el último cuatrimestre. Sevilla. Sin festivos en el último cuatrimestre.

