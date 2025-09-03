El verano acaba con 47 muertos en las carreteras andaluzas

El verano ha dejado 47 muertos en las carreteras andaluzas, el mismo número respecto a los meses de julio y agosto de 2024, y supone el 21% de los 228 fallecidos en toda España. En España se ha habido quince fallecidos menos y un descenso del 6% respecto a los meses de julio y agosto de 2024, según el balance provisional de la siniestralidad vial que presentó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Un descenso que se ha producido en un verano con mayor movimiento en las carreteras, que ha batido el récord histórico: han sido algo más de 100,4 millones de desplazamientos, un 2,77% más que en 2024. Además de los 228 fallecidos, que suponen 3,7 al día, los siniestros viales han dejado 949 personas heridas graves que necesitaron hospitalización.

El balance «es menos malo que el año anterior, pero en esto no hay datos buenos», ha enfatizado Marlaska, antes de recordar el dato positivo de que en tres días de julio y en uno de agosto no se produjo ningún accidente mortal.

Por meses, en julio han aumentado las víctimas mortales en cuatro, con 114 frente a los 110 fallecidos del mismo mes del pasado año, que tuvo una siniestralidad «inusualmente baja». Mientras, en agosto también perdieron la vida 114 personas, pero esta cifra es notablemente inferior a los 133 del mismo mes de 2024.

El día con más fallecidos fue el domingo 6 de julio, con 11. En autopistas y autovías se registraron 55 fallecidos, nueve menos que el pasado verano, y 173 en las convencionales (seis menos). La salida de vía continúa siendo el tipo de siniestro con más fallecidos, con el 43% del total, en tanto que las colisiones frontales representan en 23 %. Todas las franjas de edad experimentaron descensos, salvo la de entre 25 a 34 años, que con 38 fallecidos aumenta en 9 respecto a 2024.

Respecto a la distribución territorial, Andalucía es la comunidad con más muertes este verano. Los 47 fallecidos en sus vías representan el 21 por ciento del total (uno de cada cinco). Tras Andalucía, se sitúa Castilla y León, con 32 víctimas mortales. En términos absolutos, la Comunidad Valenciana y Murcia son las autonomías donde más desciende el número de muertos: 14 y 9 menos, respectivamente respecto a 2024.