Salud identificará a las personas expuestas a un brote de gripe aviar

Durante la última semana han perdido la vida 68 gansos en el parque del Tamarguillo, en Sevilla. La causa de estos fallecimientos, según ha confirmado el Ayuntamiento hispalense, está en un brote de gripe aviar, una enfermedad detectada en los análisis practicados a los animales muertos.

Por eso, y aunque la Junta de Andalucía considera que «el riesgo para la población es muy bajo», la Consejería de Salud va a identificar a las personas expuestas a estas aves, tal como informan desde este organismo. «Los virus de gripe aviar circulan frecuentemente entre las aves, y pueden transmitirse ocasionalmente a las personas que están en contacto con aves enfermas o en ambientes contaminados», explican desde la consejería. «En el caso del virus H5N1 se han notificado 985 casos en todo el mundo desde 2003. El cuadro clínico se asemeja a la gripe estacional y puede ser desde un cuadro asintomático o leve hasta casos más graves, sin que se haya descrito una transmisión de persona a persona».

El Gobierno autonómico procederá a vigilar a todos aquellos que han podido estar en contacto con el foco del parque del Tamarguillo. Asimismo, desde la Consejería de Salud recalcan que «en caso de encontrar aves enfermas o muertas en una misma zona, se recomienda a la ciudadanía no tocarlas ni manipularlas e informar al ayuntamiento del municipio en cuestión». Este paraje está cerrado al público desde el 28 de agosto, con la excepción de algunos hortelanos de la zona, a los que se les ha permitido acceder bajo medidas de precaución.