La actividad de la caza de la perdiz con reclamo, protegida como Bien de Interés Cultural en Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado inscribir, a instancias de la Consejería de Cultura y Deporte, como Bien de Interés Cultural (BIC), en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, la caza de la perdiz con reclamo en Andalucía, una práctica que se remonta en la comunidad a época medieval, y que destaca por sus valores patrimoniales inmateriales vinculados al conocimiento de la naturaleza transmitidos de generación en generación por el amplio grupo social que la práctica.

El desarrollo de esta actividad, que se inscribe en el Catálogo General bajo la figura de mayor protección, implica un proceso de aprendizaje y la adquisición cultural de habilidades que se manifiestan en el saber hacer, en códigos específicos de conducta, en una simbología propia y el desarrollo de un léxico particular. A ello se suma, además, la artesanía relacionada con el mundo de la perdiz con reclamo que involucra a artesanos de otros oficios, principalmente a herreros y carpinteros.

Un conocimiento profundo

Esta práctica cinegética se estructura en torno a un doble eje de espacio y tiempo. Así el espacio está constituido por la casa del cazador y el campo donde tienen lugar los lances. En cuanto al tiempo, este se divide en un segmento limitado, durante caza, y otro continuado y dilatado para los ciudadanos de los perdigones enjaulados que servirán de reclamo en el periodo permitido para la veda.

Esta actividad se desarrolla en los cotos, donde tiene lugar el lance entre el macho de perdiz enjaulado, adiestrado por su contacto con el reclamista y las perdices silvestres que, movidas por el instinto de su ciclo biológico, acuden a la provocación. La elección del sitio de la plaza y la distancia y orientación del puesto son decisiones claves para resultado final de la jornada, y por eso se apoyan en un conocimiento previo del ecosistema, de la orografía y de la observación del comportamiento de las perdices de la zona.

La caza tradicional de la perdiz con reclamo ocupa buena parte del tiempo de ocio del colectivo de cazadores, resultando que la secuencia temporal de la actividad se despliega durante el ciclo anual completo, y no sólo en el periodo álgido de la caza que coincide con el momento del celo.

Arraigo en la zona mediterránea

La modalidad de caza de perdiz con reclamo cuenta con arraigo en el área mediterránea desde al menos época romana. No obstante, ha cambiado la forma de captura debido a la invención de la pólvora, hito que supuso una primordial transformación de la antigua manera de cazar, donde el uso de trampas y cepos primaba sobre otras técnicas. Sin embargo, en esencia, el desarrollo de la técnica no varía del que describieran los autores clásicos o del que atestiguan algunos mosaicos romanos.

El expediente para la inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como BIC de esta actividad etnológica cuenta con el respaldo de 143 ayuntamientos andaluces y de las diputaciones provinciales de Granada, Jaén y Sevilla.