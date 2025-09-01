La matriculación de turismos se incrementó un 14,6% en agosto

Las matriculaciones de turismos nuevos en Andalucía sumaron 7.247 en agosto, un 14,6% más que en el mismo mes de 2024, según los datos publicados este lunes por las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam. Los vehículos electrificados -incluidos turismos, comerciales, industriales y autobuses- avanzaron con fuerza en Andalucía hasta 1.808 frente a 548 de agosto del año anterior.

España matriculó en agosto 61.315 turismos nuevos, un 17,2 % más en comparación con el mismo mes de 2024, y acumula en el año 769.452 nuevos registros (14,6 % más), en gran medida por el impulso de los electrificados.

Uno de cada cuatro turismos matriculados ya se corresponde con un modelo electrificado (100 % eléctricos e híbridos enchufables).

Pese a que el sector sigue creciendo a doble dígito, algo que no ocurría en un mes de agosto desde 2018, los datos globales están todavía un 12,9 % por debajo de los de 2019, el periodo previo a la pandemia.

Por canales, el de empresas y el de particulares crecieron en agosto un 22% y un 16,1%, respectivamente; en tanto que el mercado de alquiladores se redujo un 13,7 % por la previsión de vehículos previa al mes central del verano.

Las proyecciones de las patronales para el cierre de este año cifran las nuevas matriculaciones en más del 1,1 millón de unidades, con un tirón de mercado protagonizado por los particulares y por las empresas. Solo los eléctricos puros supusieron casi la mitad de este tipo de ventas (7.147 turismos).