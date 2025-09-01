Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COMERCIO

Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre

La cadena tiene 349 establecimientos en la comunidad

Clientes a las puertas del Mercadona de Santa Rosa en Córdoba.

Clientes a las puertas del Mercadona de Santa Rosa en Córdoba. / CÓRDOBA

Lara Peña

La vuelta a la rutina de septiembre trae consigo novedades en la cadena de supermercados Mercadona, que como es habitual adapta el horario de alguno de sus establecimientos de Andalucía a las necesidades de la temporada estival, con ampliación de horas de apertura y atención al público en domingos y festivos, especialmente en puntos del litoral andaluz.

Ahora, con el verano ya finalizado, los establecimientos de la cadena valenciana recuperan su horario habitual, una medida que afectará a los 349 supermercados que la firma tiene en Andalucía.

Nuevo horario de Mercadona

De esta forma, todos los supermercados volverán a su horario habitual, que mantiene todo el año a excepción de fechas puntuales como Nochebuena o Nochevieja.

Los establecimientos de Mercadona abrirán de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas.

Pasillo de comida preparada en el nuevo Mercadona del barrio de Santa Rosa.

Interior de un supermercado de Mercadona. / CÓRDOBA

Apertura en festivos

Como es habitual, y tras la excepción estival, los establecimientos de la cadena cerrarán los domingos y festivos, incluidos aquellos con apertura autorizada por parte de la Junta de Andalucía.

Noticias relacionadas y más

Consulta aquí el horario de tu Mercadona

Ambas medidas se aplican a locales seleccionados, por lo que se recomienda consultar el horario en la página web de Mercadona, introduciendo la localidad, el código postal o la dirección del supermercado en cuestión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detenido un profesor en Jaén por hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
  2. Nuevo caos en los trenes de Andalucía: una avería y un incendio colapsan la red en plena operación retorno
  3. El Ministerio convoca 1.992 plazas de medicina y enfermería para Andalucía
  4. El personal de la Junta cobrará un 10 por ciento más en el mes de agosto
  5. Un incendio en un vagón de un tren deja 210 evacuados y retrasos en los trenes entre Madrid y Andalucía
  6. Salud declara en alerta a un pueblo de Sevilla por detectar mosquitos con virus del Nilo
  7. La Junta paraliza 3,5 millones de formación a desempleados porque empresas nacionales alegan 'discriminación por residencia
  8. Los beneficiarios de la renta mínima bajan un 72% entre 2020 y 2023 en Andalucía

Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre

Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Andalucía cierra el periodo de máximo riesgo del verano con 680 incendios y 6.600 hectáreas quemadas

Andalucía cierra el periodo de máximo riesgo del verano con 680 incendios y 6.600 hectáreas quemadas

Vivienda, turismo, montes o patrimonio: Moreno encara el final de la legislatura con una veintena de leyes en cartera

Vivienda, turismo, montes o patrimonio: Moreno encara el final de la legislatura con una veintena de leyes en cartera

Moreno redobla el discurso del agravio en año electoral y Montero se rearma alejándose de ERC

Moreno redobla el discurso del agravio en año electoral y Montero se rearma alejándose de ERC

Nuevo caos en los trenes de Andalucía: una avería y un incendio colapsan la red en plena operación retorno

Nuevo caos en los trenes de Andalucía: una avería y un incendio colapsan la red en plena operación retorno

Salud declara el área de alerta en El Pedroso por presencia de mosquitos con virus del Nilo

Salud declara el área de alerta en El Pedroso por presencia de mosquitos con virus del Nilo

Un incendio en un vagón de un tren deja 210 evacuados y retrasos en los trenes entre Madrid y Andalucía

Un incendio en un vagón de un tren deja 210 evacuados y retrasos en los trenes entre Madrid y Andalucía
Tracking Pixel Contents