COMERCIO
Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
La cadena tiene 349 establecimientos en la comunidad
La vuelta a la rutina de septiembre trae consigo novedades en la cadena de supermercados Mercadona, que como es habitual adapta el horario de alguno de sus establecimientos de Andalucía a las necesidades de la temporada estival, con ampliación de horas de apertura y atención al público en domingos y festivos, especialmente en puntos del litoral andaluz.
Ahora, con el verano ya finalizado, los establecimientos de la cadena valenciana recuperan su horario habitual, una medida que afectará a los 349 supermercados que la firma tiene en Andalucía.
Nuevo horario de Mercadona
De esta forma, todos los supermercados volverán a su horario habitual, que mantiene todo el año a excepción de fechas puntuales como Nochebuena o Nochevieja.
Los establecimientos de Mercadona abrirán de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas.
Apertura en festivos
Como es habitual, y tras la excepción estival, los establecimientos de la cadena cerrarán los domingos y festivos, incluidos aquellos con apertura autorizada por parte de la Junta de Andalucía.
Consulta aquí el horario de tu Mercadona
Ambas medidas se aplican a locales seleccionados, por lo que se recomienda consultar el horario en la página web de Mercadona, introduciendo la localidad, el código postal o la dirección del supermercado en cuestión.
