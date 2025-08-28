Andalucía
Vigilancia 24 horas para el control de más de un millón de desplazamientos en la Operación Retorno
Habrá un control especial de las carreteras donde se prevé una mayor concentración de vehículos con un plan activo entre el viernes y el domingo
La Dirección General de Tráfico (DGT) activa desde este viernes, 29 de agosto, a las 15:00 horas, la Operación Retorno del Verano. En Andalucía se va a desplegar un dispositivo de control y vigilancia para dar cobertura a los 1.113.200 desplazamientos de largo recorrido que se prevén en las carreteras andaluzas hasta las 0:00 horas del domingo 31 y así facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras donde se prevé mayor afluencia de vehículos.
Para garantizar la seguridad vial durante todo el fin de semana, desde los Centros de Gestión de Tráfico -con sede en Málaga y Sevilla- se dará un especial servicio antes, con vigilancia 24 horas, durante y después de la operación especial, acompañado de la labora de los más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.
Además, medios aéreos como helicópteros y drones, que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos en Andalucía, se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo, informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando especial atención a aquellas carreteras que previsiblemente vayan a soportar un mayor número de desplazamientos, como son la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria por el acceso a zonas turísticas de descanso y de segunda residencia.
Con esta operación se cierran los dispositivos especiales de la temporada estival, diseñados para dar cobertura a los 22.186.560 desplazamientos de largo recorrido previstos en Andalucía desde el 4 de julio hasta el próximo domingo 31 de agosto, un 2,5% más que en la campaña del pasado verano. En dicho periodo se han desarrollado cuatro operaciones: 1ª Operación Salida, del 4 al 6 de julio; Operación 1º de Agosto, del 14 al 17 de ese mismomes; Operación 15 de agosto y, ahora la Operación Retorno del Verano.
Al tráfico habitual por vacaciones, se unen cada año vehículos extranjeros que vienen a España o que transitan por ella hacia otros puntos como Portugal o países del norte de África. Entre ellos destaca los que se engloban dentro de la Operación Paso del Estrecho, donde las previsiones apuntan a un incremento de un 5% respecto a los 850.000 vehículos que cruzaron el Estrecho el pasado año.
