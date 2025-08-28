Vigilancia 24 horas para el control de más de un millón de desplazamientos en la Operación Retorno

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa desde este viernes, 29 de agosto, a las 15:00 horas, la Operación Retorno del Verano. En Andalucía se va a desplegar un dispositivo de control y vigilancia para dar cobertura a los 1.113.200 desplazamientos de largo recorrido que se prevén en las carreteras andaluzas hasta las 0:00 horas del domingo 31 y así facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras donde se prevé mayor afluencia de vehículos.

Para garantizar la seguridad vial durante todo el fin de semana, desde los Centros de Gestión de Tráfico -con sede en Málaga y Sevilla- se dará un especial servicio antes, con vigilancia 24 horas, durante y después de la operación especial, acompañado de la labora de los más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

Además, medios aéreos como helicópteros y drones, que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos en Andalucía, se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo, informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando especial atención a aquellas carreteras que previsiblemente vayan a soportar un mayor número de desplazamientos, como son la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria por el acceso a zonas turísticas de descanso y de segunda residencia.

Con esta operación se cierran los dispositivos especiales de la temporada estival, diseñados para dar cobertura a los 22.186.560 desplazamientos de largo recorrido previstos en Andalucía desde el 4 de julio hasta el próximo domingo 31 de agosto, un 2,5% más que en la campaña del pasado verano. En dicho periodo se han desarrollado cuatro operaciones: 1ª Operación Salida, del 4 al 6 de julio; Operación 1º de Agosto, del 14 al 17 de ese mismomes; Operación 15 de agosto y, ahora la Operación Retorno del Verano.

Al tráfico habitual por vacaciones, se unen cada año vehículos extranjeros que vienen a España o que transitan por ella hacia otros puntos como Portugal o países del norte de África. Entre ellos destaca los que se engloban dentro de la Operación Paso del Estrecho, donde las previsiones apuntan a un incremento de un 5% respecto a los 850.000 vehículos que cruzaron el Estrecho el pasado año.