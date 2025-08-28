El oleaje en el litoral de Cádiz podría darse «con más frecuencia»

Las imágenes de las olas golpeando el chiringuito de Los Caños de Meca han inundado las redes sociales. El huracán Erin ha dejado un oleaje bravo en las costas de la provincia de Cádiz tras un fenómeno cuyas repercusiones no suelen llegar a Andalucía. Sin embargo, el cambio climático puede favorecer que se produzcan «con más frecuencia». Tomás Fernández Montblanc, profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz, explica que lo vivido estos días ha ocurrido por «una desviación de la trayectoria» del huracán hacia el Atlántico Norte. Esto hace que termine notándose en nuestras costas en vez de en Estados Unidos.

Para entendernos: ese viaje del huracán provoca fuertes vientos y esos fuertes vientos generan oleaje en el Atlántico que viaja hasta nuestras costas. Huelva se libra porque Portugal le hace de «protección» y queda a su «resguardo».

Estos fenómenos se producen coincidiendo con la época de huracanes, entre junio y noviembre. Pero «en agosto hay precedentes», explica el profesor. «En 2012 hubo otro fenómeno similar por el huracán Gordon que causó banderas rojas y rescates en las playas. Es decir, son fenómenos que pueden repetirse con cierta frecuencia».

Los modelos proyectan una pérdida de entre 5 y 25 metros de playa seca en el litoral andaluz de aquí al año 2050, siendo la Costa del Sol el tramo más afectado. Todo dependerá del tipo de playa, claro está. En los casos más extremos podrían registrarse retrocesos permanentes de hasta 65 metros para el año 2100.