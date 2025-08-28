La Agencia Espacial Española apuesta por el talento andaluz

La Agencia Espacial Española (AEE), con sede en Sevilla, apuesta por la incorporación de talento andaluz, ya que el 71% de sus trabajadores son nacidos en Andalucía o tienen arraigo en esta comunidad autónoma. Actualmente, la AEE, adjudicada a Sevilla en diciembre de 2022 y operativa desde 2023, tiene cubiertos 66 puestos de trabajo de los 75 funcionarios previstos en sus estatutos, con un marcado arraigo andaluz, y tres se incorporarán de forma inminente.

Según fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del 71 % de los trabajadores de la Agencia son nacidos en Andalucía -mayoritariamente en Sevilla y Huelva- o tienen arraigo familiar en esta comunidad. La Agencia Espacial Española, ubicada en el edificio CREA cedido por el Ayuntamiento de Sevilla, está operativa desde mediados de 2023 y tras arrancar con unos cuarenta trabajadores se han ido incorporando hasta contar actualmente con 66.

La creación de la AEE está recogida en la Ley de la Ciencia, que se aprobó en septiembre de 2022, y fue adjudicada a Sevilla en diciembre de ese año dentro del proceso de desconcentración de sedes puesto en marcha por el Gobierno de España.