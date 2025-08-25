Sucesos
Detenido un profesor en Jaén por hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
Habría accedido al correo de al menos trece docentes de diferentes universidades, incluida la UCO
EFE
La Policía Nacional ha detenido a un profesor de un instituto de Jaén acusado de acceso ilícito a sistemas informáticos, usurpación de identidad y falsedad documental al hackear la plataforma educativa andaluza Séneca, alterar notas y vulnerar los correos de docentes de universidades andaluzas, incluida la UCO.
La investigación, que ha sido desarrollada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén, se inició tras la denuncia de un docente del IES San Juan Bosco de Jaén, que alertó de un hackeo en la plataforma educativa, según una nota de la Policía.
También se alertó de la suplantación de identidad de cuentas de correo electrónico de varios profesores con cargos de responsabilidad en el ámbito educativo.
Los agentes detectaron que al menos 13 docentes de distintas universidades andaluzas -entre ellas Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Almería- habían visto comprometidos sus correos corporativos.
Entre los afectados figuraban profesores encargados de elaborar los exámenes de Selectividad (PAU) de 2025.
Brecha de seguridad en Séneca
Según la investigación, el profesor, que ha sido detenido en Sevilla, habría aprovechado esta intrusión para acceder de manera ilegítima al sistema y alterar calificaciones académicas, tanto de su propio expediente como de personas de su entorno cercano.
Durante el registro de su domicilio en Sevilla, los agentes intervinieron varios equipos informáticos utilizados en la comisión de los delitos, así como un cuaderno con anotaciones de las calificaciones manipuladas.
La operación no solo permitió identificar y detener al presunto autor, sino que también alertó a la administración pública de una importante brecha de seguridad en la plataforma Séneca, de la Junta de Andalucía, la cual ya ha sido subsanada, según ha señalado la Policía
