Despeñaperros se va a ampliar para conservar y potenciar Sierra Morena

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ultima la ampliación del parque natural de Despeñaperros para reforzar la conservación y el desarrollo sostenible de Sierra Morena. Este espacio protegido, ubicado en el norte de la provincia de Jaén, dentro del término municipal de Santa Elena, duplicará su superficie actual, pasando de 7.649 a 15.510 hectáreas, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión que combine la conservación de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, la adaptación al cambio climático y el desarrollo socioeconómico del entorno rural.

A pesar de su tamaño actual, Despeñaperros alberga un patrimonio natural de primer orden. En sus límites se encuentran especies emblemáticas como el lince ibérico (Lynx pardinus), el águila imperial (Aquila adalberti) o la cigüeña negra (Ciconia nigra), así como una rica flora con más de 870 especies catalogadas y una fauna vertebrada que supera las 180 especies. La singularidad geológica del enclave, con formaciones de cuarcita que configuran riscos, paredones y valles, favorece la existencia de hábitats diversos y de alto valor ecológico, lo que convierte al parque en un auténtico punto sensible de biodiversidad en Sierra Morena.

La ampliación propuesta permitirá incorporar montes públicos de titularidad autonómica y local que, pese a su alto valor ambiental, carecen actualmente de herramientas específicas de planificación y protección.