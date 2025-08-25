Más de 12,5 millones de turistas llegan a Andalucía por la oferta cultural en 2024

Andalucía recibió en 2024 un total de 12,5 millones de turistas atraídos por su oferta cultural, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento, con un aumento del gasto medio diario del 6 por ciento, por encima de los 90 euros diarios. El segmento representa uno de cada tres visitantes a la región (34,6 %), un 13,6 por ciento más que en 2019, año previo a la pandemia, según el informe elaborado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía.

Los turistas que visitan Andalucía por su oferta cultural proceden en su mayoría del territorio nacional, ya que suponen el 54,2 % por ciento, frente al 45,8 por ciento de extranjeros. La estancia del turista se estima en 4,5 días de media y un gasto medio diario de 90,05 euros, un 6 por ciento más que el anterior ejercicio y un 16,3 por ciento más que antes de la pandemia. El segmento supera la media del gasto medio del turismo total, que es de 82,43 euros.

Los establecimientos hoteleros son el principal alojamiento escogido (62,5 %) y la inquietud por explorar destinos nuevos se sitúa como la principal elección del destino, cuyo viaje cuenta con una valoración posterior de 9,2 sobre 10 puntos.