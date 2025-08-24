Política
Moción de censura en Benalauría: El PSOE, independientes y un edil del PP se unen contra el alcalde 'popular'
La Opinión
El PSOE, la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB) y un edil del PP han presentado una moción de censura en el municipio malagueño de Benalauría contra el alcalde 'popular', Cristóbal Díaz.
En concreto, la moción ha sido firmada por la única concejala del PSOE, los dos concejales de la Agrupación de Electores de Benalauría y un edil del PP. De prosperar, la edil socialista María Cristina Márquez sería la alcaldesa.
La Corporación municipal actual del Ayuntamiento de Benalauría, de unos 500 habitantes y ubicado en la zona del Valle del Genal, la conforman el alcalde del PP, Cristóbal Díaz, junto con los tres ediles del grupo 'popular' Alejandro Guerrero, Alicia González y Daniel Calvente; la concejala del PSOE, María Cristina Márquez; y dos ediles de AEB, Alejandra Orellana y Enrique Álvarez.
Por su parte, fuentes del PP han lamentado "el nuevo caso de transfuguismo alentado por el PSOE de Málaga". "Josele Aguilar --secretario general de los socialistas malagueños-- ha traído al PSOE malagueño los peores valores del sanchismo, demostrando que le importan muy poco los principios y lo correcto y dedicándose única y exclusivamente a atacar al PP y nada a defender los intereses de los malagueños", han apuntado las citadas fuentes.
- El 112 aconseja no salir a la calle en Córdoba durante las horas centrales de este lunes por el aviso naranja
- A la playa con tu mejor amigo: estas son las playas caninas de Andalucía que admiten perros
- El Ministerio convoca 1.992 plazas de medicina y enfermería para Andalucía
- Salud declara en alerta a un pueblo de Sevilla por detectar mosquitos con virus del Nilo
- Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre
- La Junta paraliza 3,5 millones de formación a desempleados porque empresas nacionales alegan 'discriminación por residencia
- El temido dragón azul, avistado en aguas de Mijas
- El personal de la Junta cobrará un 10 por ciento más en el mes de agosto