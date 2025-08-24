La Consejería de Universidad ayuda en la creación de 1.962 empresas

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha apoyado la creación de 1.962 empresas basadas en el conocimiento en lo que va de 2025, a través de los 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) de Andalucía Emprende, distribuidos por toda la región.

Dichas iniciativas han sido impulsadas por 2.159 personas con formación universitaria y representan el 26,4% de los 7.436 negocios constituidos en el primer semestre del año. A ellas, se les ofrece un asesoramiento de personal técnico de los centros, que ayuda a poner en marcha ideas de negocio con «garantías de viabilidad» en el mercado.

Según ha detallado la Consejería del ramo en una nota, más de la mitad de las empresas (51,1%) han sido creadas por mujeres. Igualmente, el empleo generado ha sido ocupado mayoritariamente por mujeres; concretamente, 1.064 de los 1.991 empleos nuevos puestos , suponiendo un 53,4% del total.

Con relación a la edad de los emprendedores, predominan los menores de 40 años (59,3%). Concretamente, el 53,9% tiene una edad comprendida entre los 25 y los 40 años. Le siguen los mayores de 40 (40,7%), siendo los restantes (5,4%) menores de 25.

En cuanto a la actividad, las empresas constituidas pertenecen mayoritariamente al sector servicios, con un total de 1.716 (87,4%). Le siguen el sector Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con 108 empresas; la construcción (54); la industria (52) y la agricultura (32).