El personal de la Junta cobrará un 10 por ciento más en el mes de agosto

La Junta de Andalucía ya ha preparado la incorporación en la nómina de este mes de agosto de la subida salarial pactada entre el Gobierno central y los sindicatos para toda la administración pública. La semana próxima el personal funcionario y el laboral de Administración General, así como los profesionales de la Administración de Justicia cobrarán el 0,5% de subida y los atrasos desde enero de 2024 ya que se trata de una medida con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. El efecto será un incremento en la retribuciones de casi un 10%.

La subida salarial del 0,5% para todo el personal público con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024 fue aprobada por el Consejo de Ministros a principios de julio. La Junta de Andalucía ya tenía la consignación presupuestaria preparada con una reserva de 150 millones de euros para hacer frente a este incremento retributivo pero hasta que no se formalizó no pudo iniciar los trámites administrativos para incorporarlo a las nóminas de una administración con más de 290.000 empleados.

Por este motivo, se acordó que el incremento del 0,5% con efectos retroactivos se incorporara en la nómina correspondiente al mes de agosto que se abonará la próxima semana. Esto implica que, al sumar todos los atrasos, de forma excepcional las nóminas aumenten en torno a un 10% (la suma de las cuantías correspondientes a la subida del 0,5% en un total de 20 mensualidades).

La medida, no obstante, no afectará a todo el personal de la Junta de Andalucía. Según han confirmado desde la Consejería de Justicia y Función Pública, los altos cargos de la Administración autonómica recibirán este incremento en las retribuciones en la nómina correspondiente al mes de septiembre. La subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros el martes 1 de julio responde a los acuerdos con los sindicatos en 2022.