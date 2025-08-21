Reunión

El Parlamento de Andalucía debate si convoca pleno extraordinario por los fuegos

Uno de los incendios forestales de este verano.

Uno de los incendios forestales de este verano. / Carlos Castro / Europa Press

europa press

Sevilla

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz se reunirá este viernes, 22 de agosto, para abordar, entre otros asuntos, solicitudes de comparecencia de consejeros del Gobierno de la Junta registradas por el Grupo Socialista en relación a los recientes incendios forestales que durante este mes han afectado al término de Tarifa (Cádiz), y al fuego que afectó el pasado día 8 a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ante el Pleno del Parlamento para «informar sobre el incendio acaecido en la Mezquita-Catedral de Córdoba el día 8 de agosto de 2025 y las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía en relación con la conservación, restauración y protección de este bien Patrimonio Mundial».

Asimismo, la Diputación Permanente debatirá si convoca una sesión extraordinaria del Pleno a solicitud del Grupo Socialista para acoger otra comparecencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa para «informar sobre los incendios en Tarifa», y de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, para abordar el mismo asunto y sus «consecuencias medioambientales».

Tras conocerse el orden del día de esta reunión de la Diputación Permanente, los grupos parlamentarios de Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía informaron esta semana del registro conjunto de otra solicitud de convocatoria de una «sesión extraordinaria» del Pleno de la Cámara autonómica que incluya comparecencias de consejeros del Gobierno andaluz por los incendios forestales registrados este año en Andalucía, y por el referido incendio que afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto. n

