Prestación autonómica
Los beneficiarios de la renta mínima bajan un 72% entre 2020 y 2023 en Andalucía
Esta ayuda llega a colectivos que no están incluidos en el IMV o mejoran su cobertura
efe
Los titulares beneficiarios de la renta mínima autonómica en Andalucía han descendido un 72 % entre 2020 y 2023, al pasar de 33.721 a 9.424, un descenso muy por encima de la media nacional, que se situó en el 34 %. Ese 34 % de descenso de las rentas mínimas autonómicas se sitúa por encima de lo esperado en fases de crecimiento económico y creación de empleo, lo que apunta a su desaparición al menos en las nueve comunidades que duplican esa caída con bajadas superiores al 60 %.
En once comunidades el número de beneficiarios ha bajado más del 50 %. Solo País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias mantienen o aumentan los perceptores, mientras que Cataluña conserva un número significativo de personas protegidas, de acuerdo con los últimos datos disponibles recopilados por el Consejo Económico y Social (CES).
Cuando en 2020 se puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) como prestación básica contra la pobreza a nivel estatal, que hasta ese momento no existía, las rentas mínimas autonómicas asumieron el objetivo de asegurar una protección más extensa, llegando a colectivos no incluidos en el IMV o mejorando su cobertura.
Lo señala el CES en su última memoria anual, en la que constata que ese objetivo no se ha cumplido, porque aunque cabía esperar una reducción del número de beneficiarios al aumentar la protección estatal, la evolución ha sido muy desigual por territorios y en algunos las rentas mínimas parecen encaminadas a extinguirse.
En su última opinión sobre el IMV publicada en junio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluía que los programas de rentas mínimas «prácticamente han desaparecido o muestran una tendencia claramente decreciente» en Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, La Rioja, Baleares y Aragón. n
