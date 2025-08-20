Moreno dice que es el Gobierno el que debería regular la tasa turística que le piden Málaga y Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que es el Gobierno el que debería regular la tasa turística que le pide Málaga junto a otros ayuntamientos andaluces, como Sevilla, Granada o Córdoba, y que lleva operativa desde hace años en otras comunidades autónomas.

"A mí me gustaría que hubiera un acuerdo nacional, daría mucho más garantía a esa tasa y segundo porque sería común en el conjunto del país. Creo que sería mucho más interesante para un país como España, con una potencia turística", ha declarado Moreno durante una visita a la Feria de Málaga, acompañado por los consejeros Carolina España, Rocío Díaz y Antonio Sanz, así como por el alcalde Francisco de la Torre, la delegada territorial Patricia Navarro y el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. "Pero desgraciadamente no se han atendido nuestras peticiones".

Hay que recordar que la tasa turística es un impuesto cuya regulación en España corresponde a las comunidades autónomas, siendo Cataluña y Baleares las dos regiones pioneras en crear el marco normativo necesario. Este año se ha sumado Galicia, que tramita ya esta medida fiscal para compensar el impacto del turismo en Santiago de Compostela y A coruña.

El presidente de la Junta de Andalucí­a, Juanma Moreno Bonilla, atiende a los medios de comunicación, durante la Feria de Málaga. / Álex Zea

En el caso de Andalucía, la Junta enterró la posibilidad de crear el paraguas legal que permitiría a los ayuntamientos -en especial los que gobiernan ciudades sometidas a una importante presión turística, como es el caso de Málaga- aplicar este impuesto con carácter finalista. En su lugar, apostó por la creación de un "observatorio" para la sostenibilidad turística.

Preguntado de nuevo por esta medida, Moreno ha reiterado que "si el Gobierno de España no hace nada", la Junta apelará por un "gran acuerdo" entre el sector turístico y los ayuntamientos, a través de la FEMP. "Si hay algún acuerdo, nosotros cumpliremos ese acuerdo".

De la Torre insiste

La semana pasada, Francisco de la Torre, uno de los principales defensores de este impuesto, volvió a pedir la creación de un marco para poder aplicar este tributo, una regulación que ha solicitado sin éxito a la Junta de Andalucía, como autoridad competente, pero también al Gobierno central, aludiendo a la Ley de Haciendas Locales. De hecho, el regidor malagueño llegó a asegurar que la tasa turística debía ser una "discusión nacional".

No obstante, durante la presentación de la moratoria a las viviendas turísticas en la capital, De la Torre insistió en los beneficios de este impuesto, alegando que "no perjudica al turismo" sino que le "favorece" y reclamó a ambas administraciones, sin distinción, que emprendan la regulación necesaria para impulsar esta medida fiscal.

"Creo sinceramente que la mejor manera de defender el turismo, de blindar el turismo de la crítica a veces demagógica, imprudente e irresponsable en el marco político de algo que es esencial en la economía española", insistió el regidor malagueño, que volvió a apelar directamente a la Junta de Andalucía y no solo al Ejecutivo nacional. "Pero para eso hace falta un marco legal, sea nacional o sea autonómico, lo digo con claridad. Si no hay nacional y puede haber autonómico, séalo".