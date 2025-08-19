Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos

La Junta de Andalucía ultima su sexta gran subasta de inmuebles de titularidad pública. En total este próximo mes de septiembre saldrán a la venta una treintena de propiedades autonómicas distribuidas por varias provincias. La Consejería de Hacienda está ultimando los detalles de este nuevo proceso a través del que pretende enajenar bienes patrimoniales que a juicio de los equipos técnicos se encuentran desaprovechados o que suponen un elevado coste económico en su conservación y mantenimiento. El objetivo es obtener ingresos que se pueden destinar posteriormente a otras inversiones.

La subasta que ultima la Consejería de Hacienda es la sexta que se ejecuta desde la llegada del presidente andaluz, Juanma Moreno. En este tiempo, se han obtenido a través de los distintos procesos abiertos un total de 138 millones de euros.

La primera subasta se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en octubre de 2019 con un total de 22 inmuebles. De ellso, se consiguieron vender tres: el Edificio de Correos de Málaga (23,5 millones de euros); el Palacio de la Tinta de Málaga (21 millones) y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones de euros). En total, 56,4 millones de euros.

La segunda subasta fue tras el Covid, en abril de 2022. En esta ocasión, el objetivo era enajenar 23 inmuebles en tofas las provincias y adjudicarlos a particulares y pequeños inversores. Se consiguieron vender 15 por un precio total de seis millones de euros, entre ellos el antiguo Pabellón de Japón, Austria e Israel de Sevilla o Villa Teresita de Granada.

Hubo una tercera convocatoria ese mismo año. En este caso de 33 suelos patrimoniales valorados en 81 millones de euros, entre ellos parcelas residenciales, terciarias o dotacionales. El resultado fue la enajenación de cuatro parcelas valoradas en 53,8 millones de euros, entre ellas la de Santa Bárbara en Sevilla o el solar del antiguo cuartel Mondragones en Granada.

La cuarta subasta se publicó en febrero de 2024 y abarcó catorce inmuebles de los que fueron adjudicados siete, entre ellas dos grandes fincas improductivas ubicadas en La Rinconada y Aznalcázar. Se obtuvieron siete millones de euros por estas operaciones.

La quinta subasta, la más reciente, se publicó en mayo de 2024 y estuvo centrada en la venta de tres villas turísticas y dos residencias de tiempo libre de las cuales dos fueron vendidas por un importe total de 1,4 millones de euros. Para las otras tres se está tramitando en estos momentos la venta directa.

Concurso y adjudicaciones directas

Al margen de estas subastas la Junta de Andalucía logró enajenar a través de un procedimiento especial de concurso un suelo en la Avenida de Punta Cádiz destinado a VPO por el que obtuvo 6,2 millones de euros. Esta parcela era de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía pero su venta se gestionó a través de la Dirección de Patrimonio.

Por último, a través de enajenaciones directas (por motivos excepcionales o tras haber quedado desiertos los procedimientos) se han vendido hasta 2024 inmuebles valorados en 7,4 millones de euros. Y en estos momentos hay una veintena de procedimiento abiertos entre ellos la venta de la antigua sede del Banco de España a la Diputación de Granada o las villas turísticas y residencias de tiempo libre que quedaron desiertas en 2024.