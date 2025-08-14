Se mantiene el aviso por ola de calor hasta el lunes, con un puente infernal

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por ola de calor hasta el próximo lunes y avanza un puente de agosto infernal, con máximas el fin de semana de hasta 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura y mínimas de 22-25ºC en amplias zonas del país.

En concreto, espera que el ascenso de temperaturas que se ha producido este jueves continúe durante los próximos días y que se extienda a la mitad oriental de la Península. Así, indica que éste será notable o incluso extraordinario en el Cantábrico, con viento del sur. Sin embargo, descenderá -también de forma notable- el día siguiente, sábado.

De esta manera, se espera que este viernes se alcancen los 38-39ºC de manera generalizada en el Cantábrico e incluso que se superen los 40ºC en algunos puntos. Los termómetros en el resto de la Península y Baleares, salvo zonas de montaña, llegarán a los 36-38ºC y sobrepasarán los 39-40ºC en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.

De acuerdo con el organismo estatal, el sábado y el domingo serán los días más cálidos, con máximas que superarán los 36-39ºC de forma generalizada en Península y Baleares, salvo el área cantábrica, así como los 40-42ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero. De hecho, se podría llegar a los 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura.

Aemet avanza que el escenario más probable es que a partir del lunes 18 de agosto comience un descenso térmico por el oeste debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, por lo que finalizaría este episodio de ola de calor.

Durante los siguientes días, esta bajada de temperaturas se extendería al resto de la Península y Baleares, aunque hay incertidumbre sobre su magnitud. Aún así, se espera que las temperaturas se mantengan significativamente elevadas el lunes. De hecho, es probable que se superen los 40-42ºC en la mitad suroriental peninsular y Baleares.

A partir del martes 19 de agosto es probable que en Andalucía, sobre todo en las provincias interiores, progresivamente las temperaturas vayan tomando valores más propios de estas fechas. En lo que respecta a las mínimas, estas seguirán con valores muy elevados en gran parte del territorio, especialmente durante el fin de semana. Por lo tanto, no se bajará de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.