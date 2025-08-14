Medio ambiente
Liberado un ejemplar de aguilucho cenizo en Gerena tras sufrir una colisión
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, participa en la suelta
Efe
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, participó en la suelta de un ejemplar de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en el término municipal de Gerena (Sevilla). La liberación ha sido posible gracias a la labor desarrollada por los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de San Jerónimo, en Sevilla, donde el ave fue tratada durante los dos últimos meses tras haber sufrido una colisión, presumiblemente con un tendido eléctrico.
