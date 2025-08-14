Medio ambiente

Liberado un ejemplar de aguilucho cenizo en Gerena tras sufrir una colisión

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, participa en la suelta

Liberado un ejemplar de aguilucho cenizo en Gerena tras sufrir una colisión.

Liberado un ejemplar de aguilucho cenizo en Gerena tras sufrir una colisión. / Efe

Efe

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, participó en la suelta de un ejemplar de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en el término municipal de Gerena (Sevilla). La liberación ha sido posible gracias a la labor desarrollada por los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de San Jerónimo, en Sevilla, donde el ave fue tratada durante los dos últimos meses tras haber sufrido una colisión, presumiblemente con un tendido eléctrico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo más feliz de España está en Andalucía: “Una filosofía de vida única”
  2. El 112 aconseja no salir a la calle en Córdoba durante las horas centrales de este lunes por el aviso naranja
  3. Consulta aquí las segundas notas de corte en las universidades de Andalucía para el curso 2025-2026
  4. Ya hay veredicto: esta es la mejor playa de Andalucía para el verano de 2025
  5. A la playa con tu mejor amigo: estas son las playas caninas de Andalucía que admiten perros
  6. Este es el mejor chiringuito de España que no te puedes perder en tu próxima escapada a Málaga
  7. Reducción de la ratio, más profesores y teletrabajo: estas son las claves del acuerdo de la Junta y sindicatos de Educación
  8. Salud declara en alerta a un pueblo de Sevilla por detectar mosquitos con virus del Nilo

Se mantiene el aviso por ola de calor hasta el lunes, con un puente infernal

Se mantiene el aviso por ola de calor hasta el lunes, con un puente infernal

Liberado un ejemplar de aguilucho cenizo en Gerena tras sufrir una colisión

Liberado un ejemplar de aguilucho cenizo en Gerena tras sufrir una colisión

Operación especial de tráfico del 15 de agosto: estas son las carreteras más conflictivas de Andalucía según la DGT

Operación especial de tráfico del 15 de agosto: estas son las carreteras más conflictivas de Andalucía según la DGT

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Málaga no permitirá más pisos turísticos durante los próximos tres años

Málaga no permitirá más pisos turísticos durante los próximos tres años

500 kilos de pólvora, más de 6.000 efectos pirotécnicos y 300 drones: así dará comienzo la Feria de Málaga 2025

500 kilos de pólvora, más de 6.000 efectos pirotécnicos y 300 drones: así dará comienzo la Feria de Málaga 2025

Nace Punto Integra, un nuevo servicio para asesorar personas migrantes

Nace Punto Integra, un nuevo servicio para asesorar personas migrantes

Málaga aúpa el tráfico aéreo andaluz a los 3,9 millones de viajeros

Málaga aúpa el tráfico aéreo andaluz a los 3,9 millones de viajeros
Tracking Pixel Contents