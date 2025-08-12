Sube el empleo vinculado a las exportaciones en Andalucía en 2024

El empleo vinculado a las exportaciones en Andalucía alcanzó en 2024 los 452.214 puestos de trabajo, el 98,4 % del objetivo previsto por la Junta en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza (EIEA) hasta 2027. La consejera de Economía, Carolina España, ha resaltado este martes en un comunicado que la evolución del indicador de empleo vinculado a las exportaciones tras la crisis derivada de la pandemia mundial «constata que el comercio exterior aporta positivamente y de manera continua al sostenimiento del empleo en la región».

Ha destacado que este dato demuestra el apoyo del Gobierno andaluz al tejido productivo, ya que en cuatro años se han logrado «las metas fijadas para transformar la economía andaluza» y fortalecer las empresas. Se trata de uno de los indicadores analizados en el último Comité de Seguimiento y Evaluación de la EIEA, en el que se ha puesto de relieve también que entre 2021 y 2024 se han alcanzado el 78 % del objetivo previsto en cuanto a la continuidad de las empresas exportadoras.

Así, 2024 cerró con 5.933 empresas exportadoras regulares, es decir aquellas que han mantenido una actividad comercial en el extranjero al menos en los últimos cuatro años.

De la misma manera, el comité de seguimiento ha constatado que el volumen de exportaciones registrado en 2024 representa el 87,7% del objetivo fijado para 2027, mientras que la cifra de inversión extranjera directa en Andalucía alcanzada en el pasado año, 837 millones de euros, supone el 78,6% de la meta establecida para 2027.

Presencia de producto andaluz en el extranjero

En este sentido, ha resaltado el apoyo del Gobierno andaluz para consolidar la presencia de los productos andaluces en otros países, pero también para dar herramientas a aquellas empresas que no han iniciado la exportación de sus productos y servicios.

La titular de Economía ha valorado que los productos de Andalucía «cada vez lleguen más lejos y a más regiones del mundo», como atestiguan las últimas cifras de exportaciones. Andalucía ha alcanzado en los primeros cinco meses del año los 18.200 millones de euros en exportaciones y un superávit de su balanza comercial con el exterior de 1.066 millones.

En este proceso de internacionalización, se ha referido al papel de la agencia Trade, que cuenta con presencia en 75 países a través de sus 42 sedes y ha ampliado su ámbito de actuación primando las zonas de más crecimiento económico y dificultad de acceso: Asia Pacífico, África, América y Oriente Medio, a la vez que consolida Europa.