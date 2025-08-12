500 kilos de pólvora, más de 6.000 efectos pirotécnicos y 300 drones: así dará comienzo la Feria de Málaga 2025

Como cada año, el cielo de Málaga se llenará de luces y fuegos artificiales para dar la bienvenida a la Feria. Una inauguración clásica a la que en los últimos años se le han sumado drones que dibujan en el aire las formas más inversímiles gracias a las tecnologías avanzadas de la robótica y la aeronáutica y que se ponen también al servicio del espectáculo, con sus más de 16 millones de tonalidades diferentes sobrevolando las playas de La Malagueta y de Huelin, aunque podrán verse desde distintos puntos de la ciudad. La Noche de los Fuegos de 2025 contará con 300 de estas aeronaves no tripuladas que servirán de antesala a la exhibición piroténica en la que se quemarán más de 500 kilos de pólvoras y se lanzarán hasta 6.300 artificios.

Se trata, un año más, de un espectáculo creado en esclusiva para la Feria de Málaga y que dará comienzo este viernes, 15 de agosto, a las 23.50 horas.

¿Cómo será la Noche de los Fuegos?

Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, en primer lugar serán 300 drones que formarán catorce imágenes tridimensionales en las que se combina tecnología y arte visual que se prolongarán durante diez minutos. A continuación, dará comienzo el espectáculo piromusical a partir de la medianoche y con una duración de 20 minutos, en el que se lanzarán hasta 6.308 efectos pirotécnicos combinados con once temas musicales.

Estos espectáculos están patrocinados por El Corte Inglés y Mahou-San Miguel.

Los drones volerán a ser protagonistas en la Noche de los Fuegos. / Eduardo Nieto

Espectáculo lumínico de drones

En primer lugar, se desarrollarán los dos espectáculos lumínicos simultáneos de diez minutos desde la playa de La Malagueta y la playa de Huelin, a las 23.50 horas. Se tripularán 300 drones en total: 150 en cada uno de los espacios, en una iniciativa que combina tecnología punta con arte visual.

Ambos espectáculos contarán catorce imágenes tridimensionales visibles desde distancias de hasta 500 metros. Los drones volarán a una altura aproximada de unos 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas.

Los drones, vehículos aéreos no tripulados, pueden replicar hasta 16 millones de tonalidades diferentes, según señalan desde la empresa encargada de ofrecer este espectáculo simultáneo.

Espectáculo piromusical

A continuación, dará comienzo el espectáculo piromusical, a cargo de la empresa Pirotecnia Zaragozana, en la que se emplearán 6.308 unidades de disparo con una masa bruta de más de una tonelada de peso, que se lanzarán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros a partir de las doce de la noche. En total, se quemarán 500 kilos de pólvora durante los 20 minutos de la duración del castillo de fuegos artificiales, acompañados de los siguientes temas musicales: