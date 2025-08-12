Nace Punto Integra, un nuevo servicio para asesorar personas migrantes

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Andalucía (UATAE) ha puesto en marcha Punto Integra, un nuevo servicio para personas migrantes, dentro de su Área de Extranjería, centrado en orientación, asesoría y acompañamiento en el ámbito laboral.

El objetivo, han apuntado desde UATAE en una nota, es garantizar que los migrantes cuenten con la orientación necesaria para comprender y cumplir con los requisitos legales vigentes, facilitando así su proceso de regularización de manera eficiente y segura. Con este servicio, UATAE Andalucía, apuesta por una integración efectiva y respetuosa, que permita a los y las migrantes desarrollar su potencial y contribuir positivamente al desarrollo de su nuevo entorno en un marco de respeto a la legalidad y la dignidad humana, ha señalado Pepe Galván, secretario general de la entidad.

Según ha señalado, con formación y experiencia se ofrecerá soluciones de acuerdo con las normativas vigentes, adaptándolas y aplicándolas a la situación particular de cada usuario. Los servicios para los que se dará orientación, asesoría y acompañamiento desde Punto Integra son: Visado/Estancia de estudios, Prórroga de visado/Estancias, Arraigo de segunda oportunidad, Arraigo familiar, Reagrupación familiar, Residencia de familiar de español, Residencia de familiar de ciudadano/a de la UE, Certificado de registro de ciudadana/o de la UE, Parejas de hecho y tarjeta de residencia primera fase y segunda fase, Nacionalidad por residencia y Recursos.

Especialmente, este nuevo servicio apoya a las personas migrantes que necesitan cuestiones de ámbito laboral. Para la obtención de algunas autorizaciones, como la de residencia y trabajo por cuenta propia, requieren de la presentación de un Plan de Negocios que demuestre, de manera clara y convincente, la viabilidad y el impacto económico del proyecto.