Málaga aúpa el tráfico aéreo andaluz a los 3,9 millones de viajeros

Un julio histórico en el aeropuerto de Málaga, que con 2,8 millones de viajeros (+7,8 %) ha pulverizado su anterior récord, ha impulsado el tráfico aéreo en Andalucía hasta alcanzar los 3,9 millones de usuarios, lo que supone un aumento del 5,4 % en relación al mismo mes del pasado año. Según los datos difundidos este martes por el gestor aeroportuario Aena, el comportamiento de los seis aeropuertos andaluces ha sido desigual en julio, con una evolución positiva en Málaga, Sevilla, Almería y Córdoba, y descensos en Jerez de la Frontera y Granada-Jaén, éste último más acusado.

Los aeropuertos andaluces han sumado en julio 3.915.196 pasajeros, 203.318 más (+5,4 %) que un año antes. Por estas instalaciones han pasado de media 126.296 viajeros al día, de los que 92.472 lo hicieron en Málaga. Ha sido un mes histórico en pasajeros en Málaga, con 2.866.642 usuarios, 207.475 más que en el mismo mes de 2024, y 19.814 movimientos -más de la mitad del total andaluz- (+7,7 %), una aportación que se ha reflejado en el cómputo regional. A ello han contribuido tanto el tráfico internacional, que ha acaparado 2.385.851 usuarios (+7,3 %) de los más de 2,8 millones que viajaron en vuelos comerciales, como el doméstico, con 478.814 (+11,9 %). Reino Unido y Alemania se mantienen como los mercados extranjeros con más demanda en Málaga, con 676.296 y 204.219 pasajeros.

El segundo aeropuerto andaluz en volumen de viajeros en julio fue Sevilla, con 761.070 viajeros (+0,1 %) y 5.841 operaciones (-2 %). Especialmente destacado fue el comportamiento del tráfico foráneo, con 397.261 usuarios de vuelos comerciales (excluida la aviación general y ejecutiva). Italia, con 77.308 usuarios y Reino Unido, con 66.307, fueron los principales emisores de pasajeros por vía aérea en el último mes.