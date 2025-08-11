El número de empresas creadas en Andalucía subió un 10,5% en junio

El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en junio en Andalucía fue de 1.835, lo que supone un aumento del 10,4 % interanual, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mismo mes se disolvieron 264 empresas, un 7,3 % más que en junio de 2024, de las que 214 (81 %) lo hicieron de forma voluntaria, 14 por fusión y 33 por otras causas.

El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas en Andalucía superó los 51 millones de euros, un 44 % menos; mientras que el capital medio por operación fue de 27.835 euros. En junio ampliaron capital 314 sociedades mercantiles, un 2,78 % menos, con un capital medio por operación de 485.624 euros, un 19,9 % más en comparación con un año antes.

Por provincias, de las 1.835 sociedades mercantiles constituidas en junio en Andalucía, Málaga acapara el 38 % del total regional, con 699 (+1,8 %), con un capital suscrito de 20.241.000 euros (-72,9 %). En segundo lugar se sitúa Sevilla, con 406 empresas (+18 %) con un capital suscrito de 16,36 millones de euros (+98,7 %), y a distancia se sitúa Cádiz, con 217 sociedades constituidas (+72 %) con un capital de 3,9 millones (+136 %).

En España, se crearon en junio 10.964 sociedades mercantiles, lo que representa un incremento del 15 % interanual, y en el mismo mes se disolvieron 1.582 empresas, un 1,4 % más, de las que el 79,9 % lo hicieron voluntariamente, el 9,7 % por fusión y el 10,37 % por otras causas. El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas fue de 442 millones de euros, un 6,2 % menos; mientras que el capital medio por operación descendió un 18,4 %, hasta 40.332 euros.

Récord en Madrid

La Comunidad de Madrid bate récord de creación de empresas en junio con 2.578 nuevas sociedades, la mayor cifra registrada durante ese mes en toda la serie histórica. Los datos reflejan un crecimiento del 18,2 % con respecto al año pasado y sitúan a Madrid más de tres puntos por encima de la media nacional, siendo además líder de todas las CCAA españolas. De esta manera, casi una de cada cuatro nuevas compañías fundadas en el país, en concreto, el 23,5 %, han elegido la región para iniciar su actividad.

La Comunidad de Madrid también encabeza el acumulado del año, ya que entre enero y junio se han constituido 14.722 entidades, el 22, 3 % del total, seguida también por Cataluña (12.788) y Andalucía (11.133).