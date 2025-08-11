Jaén acapara el 50% de los accidentes laborales en la construcción

El secretario general de CCOO del Hábitat de Andalucía, José Miguel Sánchez, alertó este lunes de que el 50% de los accidentes laborales registrados en el sector de la construcción denunciados en Andalucía se producen en Jaén. Sánchez señaló en Jaén que en el sector el resto de Andalucía suben las contrataciones mientras que en Jaén bajan y ha lamentado que «en el sector de la construcción, a Jaén no hay por donde cogerlo; tanto en accidentes laborales como en contrataciones y en sueldo, está a la cola en todo».

El dirigente sindical andaluz ha resaltado que el año pasado se registraron 438 accidentes laborales en Jaén y este año en agosto ya va por 382, a lo que se añade que el aumento de trabajadores en Andalucía «han vuelto al sector de la construcción 8.000 trabajadores en toda Andalucía mientras que en Jaén se han registrado 200 trabajadores menos, se están marchando».

Ha indicado que en Andalucía este año hay registradas 100 denuncias en este sector de las que 60 son de Jaén, provincia que «lleva más denuncias que Cádiz, Sevilla y Málaga juntas». «Se están anteponiendo los intereses empresariales a los accidentes laborales, se está incumpliendo de manera taxativa la normativa en materia de prevención de riesgos laborales» ha insistido José Miguel Sánchez.

Asimismo, Jaén es la provincia peor pagada en el sector de la construcción en España, por lo tanto «Jaén es la provincia con más denuncias, más accidentes y peor pagada».