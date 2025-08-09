Las reservas en agosto llegan al 80% pero el consumo cae: "La gente viene más apretada"

El turismo sigue siendo uno de los principales motores económicos en Andalucía. No en vano, sigue marcando cifras de récord, como se pone de manifiesto a través de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de la comunidad (IECA), que refleja que, en el segundo trimestre del año, el número de turistas creció un 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, aunque los visitantes no fallan al patrimonio, a los parajes naturales ni a las costas andaluzas en época estival, en las conversaciones está presente que los visitantes gastan menos que otros años en destino en un contexto de inflación al alza.

Los hoteleros esperan cifras parecidas a las del año pasado en lo que se refiere a las reservas en agosto. Así, la ocupación roza el 80%, según el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, quien ha asegurado a Europa Press que las variaciones registradas no representan "porcentajes relevantes" como para hablar de "una situación de tragedia o una situación de éxito".

En este sentido, ha apuntado a esa merma en el gasto en destino de los turistas que llegan a la comunidad. "La gente viene, pero viene más apretada", ha indicado Barba, haciendo referencia a una merma del poder adquisitivo nacional que ya se empezó a notar en 2024 y que este año "puede ser uno de los factores importantes a tener en cuenta".

Barba ha alertado a ese respecto del impacto del incremento de los costes operativos, incluyendo los salariales, que "encarecen la operativa del alojamiento" en un momento donde, ha añadido, "no somos ninguna ONG". En total, Andalucía ofrece este verano 415.104 plazas de alojamiento, repartidas entre 317.244 en hoteles y 97.860 en apartamentos turísticos.

Crecimiento del precio hotelero

De hecho, en el que algunos han tildado como "el verano más caro de la historia", una frase que se repite cada época estival tras la pandemia, los precios de los hoteles han crecido en Andalucía por encima de la media española en su tasa interanual según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para junio, el último mes analizado.

En concreto, en su estudio de los indicadores de rentabilidad del sector hotelero, apunta a que en la comunidad los precios aumentaron por encima del 7,5%, casi dos puntos más que en España. Especialmente significativas son las alzas en provincias costeras como Huelva, Málaga o Almería, con aumentos que superan los dos dígitos.

Esto ha derivado en que el gasto medio por turista haya subido en junio, al menos en el caso del visitante internacional, según los datos del INE, aunque haya bajado la estancia media por encima del 10%, hasta los 6,7 días.

Peso del turismo internacional

El vicepresidente de Hostelería en España, el malagueño Javier Frutos, ha asegurado, en conversación con este periódico, que sí se percibe una bajada de consumo del mercado nacional, una caída "que el turista internacional está supliendo, ya que tiene un buen comportamiento en esta campaña de verano". En cuanto a los precios, ha apuntado que, al igual que en 2024 en la hostelería, se sitúan "en casi dos puntos por encima del IPC, y conforme vamos avanzando en 2025 vemos que esa subida se va equilibrando".

En cualquier caso, ha apostado por esperar al final de campaña para hacer un balance definitivo y "sacar las conclusiones de esa bajada del consumo nacional: hay que ver cómo se comporta un mes tan importante como agosto, que además creemos que la ocupación está siendo buena y la inercia está siendo positiva".

Por su parte, Antonio de María, presidente de la patronal Horeca Cádiz, ha apuntado a El Correo de Andalucía a una causa meteorológica la caída del consumo en un 40% en los establecimientos hosteleros de la provincia durante el mes de julio y no a una cuestión relacionada con el alza de precios. "Los primeros días hizo mucho calor y eso marcó que no hubiera tanta actividad en las terrazas, mientras que en la segunda no había quien se quedara sentado tampoco pero esta vez por lo contrario, porque ha refrescado mucho", ha asegurado.

En cualquier caso, ha coincidido con Frutos en esperar al mes de agosto para hacer "una evaluación profesional". "Desde el covid se ha vendido muchísimo en hostelería, y si hay un ajuste sería normal", ha añadido, aunque ha señalado que aún no tiene evidencias de que el consumo se esté retrayendo.