El Infoca estima que el incendio de Tarifa ha afectado a 283 hectáreas

El incendio registrado esta semana en el paraje de La Peña de Tarifa ha afectado a 283 hectáreas, según las estimaciones de Infoca. De ellas, el 86% son, principalmente, matorral y zonas de pedreras, y el resto es zona de pasto y de interfaz urbano-forestal.

El incendio se produjo el pasado martes al arder una autocaravana junto al camping La Torre, en una zona turística, y obligó a evacuar 5.000 vehículos y a más de 5.000 personas de alojamientos turísticos y viviendas. La Junta activó la fase de emergencia en situación operativa 1 debido al estado del mismo. Una vez estabilizado este miércoles, se desactivó la emergencia, pasando a fase de preemergencia en situación 0, y permitiéndose la vuelta de los desalojados.