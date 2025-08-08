La Macarena será retirada al culto el 12 de agosto para su restauración

Ya es oficial, la Hermandad de la Macarena inicia el proceso de restauración de la imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena. Tal como reza el comunicado de la cofradía, la Dolorosa será retirada del culto la noche del próximo martes 12 de agosto «para ser sometida al tratamiento de anoxia», supervisado y controlado por el restaurador Pedro Manzano Beltrán.

Dicho tratamiento es el primer paso en el proceso de restauración de la Virgen de la Esperanza, tal y como se informó a los hermanos en el Cabildo General Extraordinario del pasado 29 de julio. Estas labores se realizarán en las dependencias de la Hermandad y estarán a cargo de Samitech, empresa especializada en anoxia -cuya patente le pertenece- y referente nacional en este tipo de tratamientos.

El pasado 29 de julio tuvo lugar el esperado Cabildo extraordinario de la corporación de La Madrugá, donde se decidió con 998 a favor y 459 en contra que la talla se sometería a una restauración y que sería Pedro Manzano el restaurador responsable de llevarla a cabo. Fue un cabildo «tenso» de casi cuatro horas que contó con una participación de 1.817 hermanos, una cifra superior a la prevista por la Hermandad, que según la cuenta de El Llamador tenía previsto unas 1.400 sillas. Tenían derecho de asistencia unos 14.000 hermanos, que debían decidir la restauración de la Virgen para que, entre otros objetivos, se revirtiera la fallida intervención de los profesores David y Francisco Arquillo, ambos presentes en las dependencias de la Hermandad.

Pedro Manzano es un Especialista en Conservación y Restauración de Obras de Arte desde el año 1984. Con una amplia experiencia acumulada durante más de 35 años, son las manos en las que la Hermandad de la Macarena decidió ponerse tras la polémica intervención que puso en pie de guerra a sus devotos y en jaque a su junta de gobierno.