El anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía irá al Consejo de Gobierno

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado que el anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía se llevará al primer Consejo de Gobierno de septiembre, una vez recibido el dictamen favorable del Consejo Consultivo, con el objetivo de iniciar su tramitación parlamentaria en otoño. Díaz ha avanzado esta fecha durante su visita a las obras de 81 viviendas protegidas en alquiler en San Fernando, una promoción financiada en un 75% con dos subvenciones autonómicas por valor de 6,6 millones de euros, procedentes del Plan Vive y del Plan Ecovivienda con fondos Next Generation.

La consejera ha defendido que la futura norma pretende «poner más viviendas protegidas a disposición de todos los ciudadanos», fomentar el alquiler asequible, facilitar la movilización de suelo público para vivienda y establecer un marco estable para la colaboración público-privada y ha hecho un llamamiento a que «se involucren todas las administraciones y también el sector privado» en ese objetivo común.

Según la Junta, la Ley de Vivienda de Andalucía recogerá medidas para agilizar la tramitación urbanística y promover la construcción de nuevas viviendas protegidas, especialmente en régimen de alquiler, priorizando a los colectivos más vulnerables, como jóvenes, mayores, familias monoparentales o personas con discapacidad. La futura norma también establecerá un marco jurídico andaluz propio en materia de vivienda, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, facilitar la planificación y ejecución de políticas públicas y reforzar la transparencia en los registros de demandantes.

El texto es resultado de un proceso de participación que ha contado con aportaciones de los agentes sociales y económicos, así como del sector inmobiliario y municipal.

Vivienda asequible

La consejera ha puesto de ejemplo la promoción que ha visitado en San Fernando, en la Ronda del Estero, con 81 viviendas en alquiler a precio asequible y un avance del 30 % en su construcción. Se trata del mayor proyecto público de vivienda en la ciudad en los últimos 15 años y está siendo ejecutado por la empresa municipal Hemsa en una parcela situada en la antigua Salina de San Cayetano, en una zona de expansión del municipio.

La edificación, energéticamente eficiente, consta de dos bloques plurifamiliares de cinco plantas con disposición en forma de "U" abierta hacia la ronda principal, e incluye 74 plazas de garaje y diez trasteros. Además, se suma a las 15 viviendas protegidas entregadas en 2023, que marcaron el retorno de la promoción pública en San Fernando tras más de una década.