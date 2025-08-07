Más de 737.000 andaluces se benefician del Ingreso Mínimo Vital en julio, un 17,2% más que en 2024

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a 237.346 hogares en Andalucía donde viven 737.640 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Los datos obtenidos el séptimo mes del año han incrementado un 17,23% respecto a 2024 al haber 34.884 prestaciones activas más que el año pasado.

La cuantía media de la prestación es de 502,65 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a casi 130,6 millones de euros. Del total de prestaciones de IMV, 63.251 hogares se han visto beneficiados con el IMV Básico, 83.409 con el IMV Completo y 90.686 con el IMV con el Complemento de Ayuda para la Infancia, una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como un "instrumento clave de apoyo a la infancia".

Desde la puesta en marcha de este "escudo social" en 2020 para atender las necesidades básicas de la población más vulnerable, esta prestación ha llegado a 1.008.060 andaluces, de los que 426.338 son menores, según los datos facilitados por el Gobierno.

En la comunidad, los hogares monoparentales a los que alcanza la ayuda ascienden en julio a 42.622 y las unidades de convivencia que perciben el complemento específico de ayuda a la infancia (CAPI) suman 174.095. En este sentido, cabe destacar que de las 237.346 familias beneficiadas, 216.318 son de nacionalidad española y 20.989 de nacionalidad extranjera. En cuanto a los beneficiarios a título particular, en Andalucía 345.708 son hombres y 391.745 mujeres y la media de edad es de 45,39 años.

En el conjunto del país, el IMV ha llegado en julio a 752.469 hogares en los que viven 2.299.000 personas. Este mes, hay 112.501 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,6%.

El IMV por provincias

Si desglosamos el mapa de beneficiarios por provincias se aprecia que Sevilla es la que reúne un mayor número de prestaciones, 58.690 en total. Del total de los hogares, 56.236 son de nacionalidad española, mientras que 2.450 son extranjeros. También es donde viven más beneficiarios, con 184.973 personas que han recibido una cuantía media mensual de 146,96 euros, una de las más bajas de la comunidad autónoma. Lo mismo sucede con la cuantía media por hogar, que es de 463,17 euros.

Cádiz es la segunda provincia con mayor número de beneficiaros: 124.819 personas han percibido 170,14€, la tercera cuantía más alta en Andalucía. En el caso de Málaga, han habido 98.081 beneficiarios que forman parte de 33.577 familias que han percibido de media de 550,91 euros, siendo la media por persona de 188,60 euros.

La provincia de Granada ha percibido el incremento más alto: el salario de 79.851 personas ha crecido de media 193,30 euros y en términos de familia se han visto beneficiados 26.268 hogares con un incremento de 587,61 euros.

En Almería se ha favorecido a 19.592 familias, en Córdoba a 23.718, en Huelva a 13.639 y en Jaén a 20.665 hogares.

Los beneficiarios crecen casi un 20% en España

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan 370.570 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,2%). Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (509.970) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.229.040.

El 41,2% de los beneficiarios son niños y adolescentes, 947.903 en toda España, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil. En julio, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 69%. En total, hay 519.011 hogares con menores, de los que 129.655 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.

"Más de 129.000 hogares monoparentales están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital. En la mayoría, hay una mujer al frente y menores a su cargo. La prestación supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme. El IMV contribuye a dar estabilidad y seguridad a estas madres y a sus hijos e hijas, reconociendo su realidad y acompañándolos donde más lo necesitan", ha valorado la ministra Elma Saiz.

Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 527.071 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en julio ha sido de 67,7 euros por cada menor y de 124,6 euros por hogar con menores.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.068.719 hogares del país y beneficiado a 3.176.036 personas, de los cuales 1,37 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3% del total. "En estos cinco años de vigencia, el Ingreso Mínimo Vital ha demostrado ser una herramienta eficaz e imprescindible para reducir la pobreza extrema y la desigualdad, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. Detrás de cada dato hay una vida, un hogar que se apoya en esta ayuda para mirar al futuro con un poco más de certeza", asegura Saiz.

Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.204,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación, de los que más de 4.700 millones de euros corresponden a Andalucía.