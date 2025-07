El PP llevará al Parlamento la misma propuesta del PSOE de Asturias contra el cupo catalán

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha anunciado este jueves en la sesión plenaria que los 'populares' andaluces van a presentar en el próximo Pleno la misma propuesta que ha elevado el PSOE en Asturias contra el cupo catalán pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña, una financiación singular que, en palabras de Martín, es "el último navajazo del sanchismo", con un coste de 6.000 millones de euros "como consecuencia de la última bajada de pantalones de Pedro Sánchez delante del independentismo catalán".

En su turno de preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el portavoz del PP andaluz en la Cámara ha recordado que se cumplen dos años y un día desde las últimas elecciones generales que "para Andalucía es una condena, porque llevamos dos años y un día, y esto sí que es lamentable, teniéndonos que defender de un Gobierno que lo que tenía que ser era el principal aliado de Andalucía y es el principal enemigo por el simple hecho de que no lo gobierna el PSOE".

En su intervención, ha acusado al PSOE andaluz y a su secretaria general, la ministra y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de "atacar y despreciar" a Andalucía. "Montero parece la candidata de Junts a la presidencia de la Junta de Andalucía, porque los intereses que defiende son los intereses del independentismo catalán en vez de defender a los andaluces. Y además lo hace con cobardía, porque todo el mundo sabe que es la autora material e intelectual de ese cupo separatista, que además lo ha negociado personalmente, pero cuando llega el momento de hacerse la foto en la presentación se esconde", ha manifestado Martín.

Pese a la "estrategia de sumisión y de fango que emplean constantemente --en alusión al PSOE andaluz--, no hay encuesta que no diga que el Partido Socialista se está despeñando en un abismo desconocido en sus 140 años de historia. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Están peleando no por ganar las elecciones en Andalucía, ya están peleando por quedar segundo y no tercero", ha vaticinado el portavoz del PP andaluz en el Parlamento.

Por su parte, Juanma Moreno ha insistido en que el Gobierno de España "sigue cediendo al chantaje vergonzoso de los independentistas exclusivamente para mantenerse en el poder". Por ello, ha acusado al PSOE de propiciar una "ruptura de principios que son fundamentales. Principios como la solidaridad, la igualdad y la capacidad de reintegrar y redistribuir recursos entre los que más tienen y los que menos tienen para que toda la sociedad española podamos avanzar juntos".

Por eso, ha reconocido la "valentía" de las estructuras territoriales que "han decidido poner punto final a este chantaje permanente del independentismo y a este ultraje a la igualdad entre los españoles", aludiendo a Castilla y La Mancha y Asturias, por ejemplo. Al igual que el portavoz de su grupo parlamentario, Moreno ha afeado a la la líder del PSOE en Andalucía que sea "la artífice, la arquitecta y la promotora del mayor atraco que se le hace a Andalucía en la historia de la autonomía".