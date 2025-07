Moreno da un toque de atención a la consejera de Salud: o atiende a las familias de niños en paliativos o habrá cese

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido a hacer un seguimiento personal de la activación del servicio de atención telefónica 24 horas al día y siete días a la semana para cuidados paliativos pediátricos. Así lo ha afirmado el presidente andaluz este jueves a la salida de la sesión de control, cuando un grupo de madres afectadas han acudido hasta el Parlamento andaluz para denunciar el retraso de esta medida. Los reproches de las familias de estos niños al presidente se han producido apenas unas horas después de que la consejera de Salud, Rocío Hernández, haya informado en el pleno de la activación de este servicio en el último trimestre del año. Durante la conversación con las madres, que han recriminado que llevan "un año y medio esperando este servicio" y que sus hijos "no tienen tiempo", Moreno ha asegurado que si esta medida no está en funcionamiento antes de que finalice el año cambiará de consejera.

Una de las madres que ha protagonizado este encuentro captado por los medios de comunicación es Remedios, una madre de un hijo que lleva 20 años en cuidados paliativos. El motivo de sus denuncias comienza desde que la Junta anunciara en febrero de 2024, cuando la entonces consejera de Salud, Catalina García, que este servicio se activaría durante el primer trimestre del año. Esa implementación jamás llegó y, a los meses, la consejera fue destituida de su cargo. En Andalucía, la tasa de niños de entre 0 y 17 años que sufren enfermedades que limitan o amenazan la vida es de unos 10 casos por cada 10.000 menores. Es decir, alrededor de 350 niños, en un 80% de los casos con enfermedades raras que pueden derivar en situación de gravedad.

"No reunirse con vosotras ha sido un error"

"Llevamos un año y medio luchando con nuestros hijos, no estamos pidiendo un cuenco de comida, estamos pidiendo salud", ha denunciado Remedios, una de las madres afectadas que ha hablado con el presidente de la Junta. El propio mandatorio ha reconocido durante su conservación con las madres que cuando se enteró de que el compromiso de la anterior consejería no se efectuaba "se enfadó".

A sus argumentos, Remedios ha insistido en que ya ha pasado un año y medio desde le primero anuncio: "Nadie se ha reunido con los padres para exponernos el caso. Es que nuestros hijos no tienen tiempo. Yo no quiero que me de la razón, yo quiero hechos y que nos den esa vida a nuestros hijos y a los padres". A sus reproches, Moreno ha reconocido que el hecho de que la consejería de Rocío Hernández todavía no se haya reunido con los padres y madres no ha sido una decisión acertada: "No reunirse con vosotras ha sido un error".

"Yo me comprometo personalmente que voy a controlar el tiempo y la consejera se va a comprometer a una serie de cosas. Yo voy a hacer un seguimiento y voy a estar muy, muy, muy encima. Lo voy a seguir mes a mes", ha asegurado con rotundidad el presidente de la Junta. Durante la conversación del presidente con las madres ha llegado la consejera de Salud, que ha aparecido en escena tras finalizar su turno de preguntas en la sesión de control, y este le ha pedido que "mueva roma con Santiago" para cumplir con la medida a tiempo. Finalmente, Hernández se ha reunido con el grupo de madres.

La Junta recupera un compromiso enquistado

Tras un año y medio desde que se anunció por primera vez, la consejera de Salud y Consumo se ha comprometido este jueves a retomar una medida que "busca ofrecer un alivio constante y accesible a las familias". Durante su intervención, Hernández ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con esta materia tan sensible: "Los cuidados paliativos pediátricos, además de un asunto muy sensible y delicado, son todo un compromiso para este Gobierno que abordamos de manera ordenada para dar pasos firmes".

Del mismo modo, ha señalado que, si bien la asistencia sanitaria en este ámbito ya está garantizada en la región, el objetivo es "seguir avanzando en este servicio y atender las demandas de las familias". La estrategia del Gobierno andaluz en esta materia se articula en torno a tres líneas de actuación fundamentales: la dotación de recursos, el refuerzo formativo profesional y la implementación de la atención telefónica 24/7.

Casi 20 equipos con 19 médicos y 15 enfermeras

En cuanto a la dotación de recursos, Andalucía cuenta actualmente con ocho Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos, una por provincia. En 2023 habían 12 equipos médico/enfermera y en la actualidad hay 19, formados por más de 19 médicos y 15 enfermeras, además de psicólogos clínicos y trabajadores sociales, que atienden a menores en situación paliativa en el hospital y en sus domicilios.

Además de la atención hospitalaria y domiciliaria, la consejera ha explicado que "la asistencia de los cuidados paliativos de final de vida o reagudización se atiende mediante guardias que conllevan atención telefónica y presencia domiciliaria de los profesionales, cuando la situación así lo requiere, que están activas en las ocho provincias". Esta asistencia se complementa con el Sistema de Emergencias Extrahospitalarias que coordina el 061.

"La tercera línea de actuación en la que trabajamos es la red asistencial telefónica 24 horas, que tanto anhelan las familias y que supondría todo un alivio para ellas. Lo sabemos y trabajamos activamente en ello", ha enfatizado Hernández.

Para su implementación, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por profesionales asistenciales en cuidados paliativos pediátricos y cargos directivos. Este equipo trabaja intensamente para "desarrollar equipos que garanticen la correcta cobertura de la atención telefónica 24 horas, los 7 días de la semana, cuando se implemente el pilotaje del Plan de Atención 24/7 en el último trimestre de este año".

Hernández ha asegurado durante su intervención que "tanto Consejería como SAS trabajan para dar una respuesta eficaz, segura y de calidad a estos menores y a sus familias, y lo hacemos de la mano de los profesionales de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y de los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos, así como de la Asociación de Pediatría de Andalucía".

Respecto al refuerzo formativo profesional, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha llevado a cabo 17 acciones formativas específicas dirigidas a cuidados paliativos en el paciente pediátrico, dentro del total de 225 ejecutadas en materia de cuidados paliativos generales.

Para concluir su intervención, la consejera Hernández ha reafirmado que "la atención de los menores que requieren cuidados paliativos pediátricos está garantizada” y que se va a “seguir avanzando con pasos firmes y ordenados".