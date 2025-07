Reducción de la ratio, más profesores y teletrabajo: estas son las claves del acuerdo de la Junta y sindicatos de Educación

La reducción de la ratio, el refuerzo de las plantillas docentes y una rebaja de la burocracia son las claves del acuerdo educativo que la Junta de Andalucíafirmó ayer con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT. Además, el pacto recoge un horario máximo lectivo semanal de 18 horas y la posibilidad de desarrollar algunas actividades no lectivas mediante la modalidad de teletrabajo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, explicó ayer que el objetivo del acuerdo es mejorar el sistema público de Educación y dar respuesta a muchas de las demandas planteadas por la comunidad educativa.

Estas medidas se irán implementando a partir del próximo curso 2025/2026, con la incorporación paulatina de 6.500 profesionales que van a contribuir a "mejorar la Educación Especial, a bajar las ratios de alumnos por clase y a reducir las tareas burocráticas", destaca la Junta de Andalucía. 2.528 de los 6.500 nuevos profesores se incorporarán ya este mes de septiembre, ya que este primer cupo forma parte de un plan de choque para potenciar los resultados académicos, impulsar la competencia digital, reforzar las enseñanzas de FP y atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

22 alumnos de Infantil por aula

Este cupo de profesores, en el que la Consejería de Educación invierte 130 millones de euros cofinanciados con fondos europeos, permitirá cumplir otro objetivo como es la bajada de ratio a 22 alumnos por aula en el 2º Ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, una medida que comenzará a implantarse en el curso 2026/2027 y que quedará completada en el curso 2028/2029. Además, los alumnos con necesidades educativas especiales contarán como doble para el cálculo de la ratio a la hora de repartir los docentes de refuerzo tanto en Primaria como en Secundaria obligatoria.

El acuerdo aborda también la carga burocrática del profesorado donde se ha trabajado "en soluciones para reducir y simplificar informes y procedimientos, eliminar duplicidades y mejorar la gestión digital de permisos y evaluación del alumnado", unos aspectos que venían reclamando los profesores para poder dedicar más tiempo a su labor docente. Asimismo, se recupera la convocatoria de acceso a la Cátedra de los profesores de Educación Secundaria, después de 25 años sin hacerse.

Mejoras laborales

El acuerdo firmado ayer permitirá a los docentes tener un horario máximo lectivo semanal de 18 horas y se recoge la posibilidad de desarrollar algunas actividades no lectivas mediante la modalidad de teletrabajo. No obstante, desde la Junta se advierte que serán muy puntuales los casos en los que estará permitido el teletrabajo: no se podrá teletrabajar en las horas lectivas, ni en las tutorías, ni en las evaluaciones, de modo que solo quedará para la corrección de exámenes y alguna reunión telemática.

El horario regular semanal de permanencia será de 28 horas, y del lectivo de 23 horas y media en los colegios.