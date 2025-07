Andalucía descarta aplicar el modelo catalán en su Agencia Tributaria: "No contribuiremos al desguace del Estado"

El Gobierno andaluz no tiene intención alguna de desarrollar lo previsto en el Estatuto de Autonomía en relación con la Agencia Tributaria Autonómica. No va a asumir la gestión ni parcial ni total de los impuestos estatales y, por tanto, descarta por completo aplicar el modelo catalán. Así lo ratificó el pasado lunes la consejera de Hacienda, Carolina España, en su escrito a la ministra María Jesús Montero, y así lo ha expresado este miércoles públicamente tras el Consejo de Gobierno.

“No vamos a participar del desmantelamiento de este país, del desguace de España o del desmantelamiento del Estado de las autonomías. Queremos seguir en España que conocemos y en la que estamos todos por la Constitución", apuntó la portavoz del Gobierno, quien respondió de esta forma a las presiones realizadas desde el Ministerio de Hacienda, la Delegación del Gobierno o el PSOE Andaluz para que la Junta desarrolle el Estatuto y opte por aplicar el mismo modelo que Cataluña, es decir, avanzar de forma progresiva hasta gestionar la recaudación del principal tributo estatal como es el IRPF.

La Junta de Andalucía mantiene dos líneas de rechazo a esta posibilidad de aplicar el modelo catalán. Por un lado, se considera "inviable" técnicamente dada la capacidad actual de la Agencia Tributaria y las consecuencias que tendría para el actual modelo coordinado desde la Agencia Tributaria Estatal. La interpretación de la Consejería de Hacienda es que dificultaría el "control del fraude y la eficiencia en la recaudación", tendría un mayor coste económico y se perdería un elemento fundamental como es el seguimiento de la información y de los datos que ahora mismo está centralizado.

La segunda parte es su coste económico. Para Cataluña la gestión del 100% de los tributos estatales supone incrementar los recursos disponibles dado que en estos momentos aporta al sistema a través de la recaudación fiscal más de lo que recibe (en torno a 2.000 millones de euros según los datos de la liquidación de 2022). Sin embargo, la situación andaluza es la inversa: recibe del sistema de financiación más de lo que se aporta al sistema a través de la recaudación y la participación en los fondos estatales, unos 6.000 millones de euros.

No habrá "negociación bilateral"

El Gobierno central sí ha intentado, y así se ha suscrito en el acuerdo catalán, que el modelo pactado con Cataluña sea extrapolable a otras comunidades y que se abriera incluso una negociación bilateral, como se planteó inicialmente con la propuesta de quita de deuda. Sin embargo, la posición de la Junta de Andalucía rechaza desde el primer momento ni siquiera entrar a valorar esta posibilidad que supone "un agravio a la tierra"

"Lo que pase en España lo tenemos que decidir entre todos. No caben mesas aparte, no caben reuniones bilaterales, nos debemos sentar todos a la misma mesa", explicó la portavoz del Gobierno, quien zanjó el debate sobre un posible desarrollo del Estatuto andaluz: "Que no usen nuestro Estatuto para blanquear un privilegio y una cesión al independentismo".