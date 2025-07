Intercambio de acusaciones por el reparto de menores inmigrantes en Andalucía

Los grupos parlamentarios de PSOE y Por Andalucía han coincidido hoy en criticar la postura de la Junta respecto a la reubicación de menores inmigrantes y acusaron al Gobierno andaluz de hacer «seguidismo» de Vox, que apuntó desde Madrid a las repatriaciones «masivas» y la «remigración» como la solución «menos mala» al aumento de la inmigración.

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha argumentado que la noticia es que la extrema derecha quiere expulsar de España a todos los inmigrantes y se preguntó si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «está de acuerdo con lo que dice la extrema derecha».

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado a la Junta de «racismo» y advirtió de que tiene que cumplir con el mandato estatutario de atender a los menores de edad, además de resaltar que «Andalucía no solo no tiene problema para atender a estos menores, sino que ya lo ha demostrado».

Reacción del PP

El PP-A, por su parte, criticó que el Gobierno central no destine a Andalucía «financiación» suficiente para atender a los menores migrantes no acompañados y que además rompa la «igualdad» entre comunidades al dejar fuera de un nuevo «reparto» de estos menores a País Vasco y Cataluña. El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha recordado que Andalucía lleva muchos años atendiendo a estos menores poniendo los recursos. Para Martín, aquí no estamos en un debate sobre migrantes sí o no, sino sobre «igualdad y respeto a las comunidades autónomas y a las personas que viven en ellas, y también un debate de respeto a esos menores, a los que hay que atender y a los que no se puede tratar como mercancía, como si fueran un trozo de carne que se manda a una comunidad o a otra, dependiendo de lo que a mí me interese para seguir siendo presidente del Gobierno».