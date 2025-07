Las trampas no detectan esta semana circulación del virus del Nilo en Andalucía

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo, descarta la circulación de virus en la cuarta semana de junio en el conjunto de la comunidad autónoma andaluza.

No obstante, se mantienen como áreas en alerta los barrios de El Alquián y Retamar-El Toyo de Almería durante dos semanas más, tal como establece el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025, tras la detección de mosquitos vectores con virus por PCR en la muestra del 11 de junio, según afirmó ayer la Junta de Andalucía en un comunicado de prensa.

Las muestras posteriores no han vuelto a detectar la presencia del virus y con los datos obtenidos hasta ahora, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica confirma que el VNO detectado en Almería se corresponde a un linaje 2, distinto al linaje 1 predominante en la zona occidental y probablemente asociado a una circulación en sentido norte-sur. No obstante, no hay diferencias epidemiológicas o clínicas entre ambos linajes resaltables.

Sin casos en humanos

En esta semana tampoco se han registrado casos en humanos, ni en aves o équidos en la comunidad autónoma, y de hecho, hasta esta misma mañana se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 178 usuarios y todos han resultado negativos.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 136 trampas ya instaladas repartidas por las ocho provincias andaluzas, se comprueba que no se ha detectado la circulación del VNO en los últimos análisis disponibles.

Tampoco se ha detectado en équidos ni en aves silvestres en la comunidad autónoma.