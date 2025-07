Juanma Moreno califica de «inaceptable» el «caos» ferroviario que sufre Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado el «retraso» en la salida del AVE Málaga-Madrid en la estación de la capital malagueña, María Zambrano, que él mismo ha padecido, en lo que constituye un episodio más del «caos ferroviario» que se está viviendo en los últimos días en Andalucía. En su cuenta en la red social X, Juanma Moreno ha mostrado una fotografía de una multitud de personas esperando este jueves para coger el AVE a Madrid: «Así está la estación de AVE de Málaga; una hora de retraso y es inaceptable que el caos ferroviario sea algo habitual».

Juanma Moreno ha presidido en Málaga el acto de inicio de las obras de la línea 2 del metro de Málaga al Hospital Civil, en el tramo Hilera-Eugenio Gross. A su término, se ha dirigido a la estación María Zambrano para coger el AVE a Madrid, donde estará los próximos tres días con motivo de la celebración del 21 Congreso Nacional del PP. Para Moreno, este nuevo episodio «daña la marca Andalucía, y no es responsabilidad de los trabajadores, sino de sus gestores». En este sentido, pregunta «dónde está» la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y «sus explicaciones».

Críticas de Bernal

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha alertado del «enorme estropicio» que a su juicio provoca el Gobierno central al turismo en Andalucía con el «caos» en los transportes. El titular de Turismo se refirió en la comisión parlamentaria a los efectos negativos causados en el turismo en los tres primeros días del mes de julio. «Estamos al inicio de la campaña de verano, con unos días clave para la movilidad de millones de personas y me preocupa el enorme estropicio que el Gobierno central ha provocado en el turismo con el colapso en el aeropuerto de Barajas y la línea de Alta Velocidad que comunica Madrid con varias provincias de Andalucía», ha declarado Bernal. El consejero reprochó al Gobierno de España la falta de inversión y de mantenimiento en las comunicaciones hacia Andalucía y dentro de la propia comunidad. «El Gobierno de Sánchez y Montero están normalizando el despropósito. Están cercenando el derecho de miles de españoles y andaluces a disfrutar de sus vacaciones», ha advertido.

Estas deficiencias en los transportes, ha subrayado, ponen «en peligro» que Andalucía se mantenga como uno de los destinos mejor valorados de Europa. «Detrás de esta industria hay empresas, profesionales, trabajadores que se juegan mucho y le dedican muchas horas para que ahora estos problemas en las comunicaciones ataquen directamente a su modo de vida. El ministro Puente debe ser un aliado para el medio millón de trabajadores que este verano van a trabajar en esta industria y no ponerle zancadillas», ha sentenciado. «Este caos hay que abordarlo de manera urgente y no esconderse. No se puede dejar a miles de ciudadanos tirados en medio de la nada en plena ola de calor durante más de 12 horas. Los que han provocado este desastre tienen que dar explicaciones y tomar medidas para que no vuelva a suceder. Están atacando a la marca Andalucía y a la marca España», ha añadido.

Balones fuera

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se dedique a «echar balones fuera» y a «responsabilizar a otros» del «caos ferroviario». En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Díaz se pronunció así en relación con que trascendieran unas manifestaciones de Montero en una conversación informal sobre las «dificultades» de las máquinas de Ouigo. «Se limita a echar balones fuera y a responsabilizar a otros de la inoperancia y de la ineficacia del Gobierno», ha señalado la consejera andaluza, para quien Montero es «especialista en hacer eso». Además, ha insistido en que el Ejecutivo nacional tiene que dar explicaciones sobre el «caos ferroviario» que está viviendo Andalucía porque la ciudadanía las merece y eso se tiene que hacer a «micrófono abierto y con una comparecencia».

«Máxima transparencia es lo que necesitamos y lo que exigimos desde la Junta», según ha señalado Rocío Díaz, quien ha recordado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, hablaba de las «consecuencias económicas y reputacionales» para la comunidad que generan tipo de situaciones «repetidas en el tiempo».