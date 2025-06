Firmado el protocolo para exhumar la fosa común más grande de Sevilla

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla firmaron este martes el protocolo para la exhumación de la fosa monumento del cementerio de San Fernando, con cerca de 2.600 víctimas de la represión franquista y una de las más importantes de Andalucía.

El secretario de Estado, Fernando Martínez López, aseguró que esta rúbrica representa un «acto de pura humanidad» que, a su vez, «dignifica la propia democracia» para dar continuidad a los trabajos ya ejecutados en la fosa común de Pico Reja, una de las mayores abiertas en España y también ubicada en el cementerio sevillano. El objetivo, explicó, es que en cuatro años estén resueltas las exhumaciones en España, especialmente en Andalucía como comunidad donde más fosas quedan, dentro de un plan de actuación cuatrienal.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, aseguró que esta firma reafirma el compromiso de la Junta con las exhumaciones, las identificaciones y las entregas de restos a sus familiares. «Es la gran deuda pendiente en materia democrática», aseguró. También reconoció que queda «mucho trabajo por delante» y que el tiempo «corre en nuestra contra» en esta materia.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, defendió que una democracia como la española no estará completa mientras que no se cumpla con la Ley de Memoria Democrática y no haya ni un solo ciudadano dentro de una fosa o en una cuneta.