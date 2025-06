Moreno ve ahora rentable una hipotética coincidencia de las elecciones andaluzas y las generales: "Me favorecería, hay mucha decepción entre los votantes socialistas"

En junio de 2026 -es decir, el año que viene por estas mismas fechas- concluyen los cuatro años de la legislatura que Juanma Moreno disfruta en Andalucía con una mayoría absoluta y, por tanto, habrás elecciones. Como muy tarde, se celebrarán en ese momento. Y agotar hasta entonces su mandato es la intención que sigue teniendo el presidente de la Junta, según se desprende de los escenarios que manejó este lunes al ser preguntado por una hipotética coincidencia de estos comicios con las elecciones generales. A la vez que invitaba a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar los comicios ya porque "la corrupción lo ha atropellado", el presidente andaluz sostuvo en relación a esa posibilidad que si el líder socialista "sobrevive de aquí a un año y quiere hacerlas coincidir, que lo haga". Incluso, considera que para el PP andaluz ese escenario resultaría rentable: "Me es indiferente, a mí desde el punto de vista electoral no me afecta en absoluto, es más, creo que probablemente me favorecerá porque hay muchas ganas de desahogo contra el señor Sánchez y porque que hay mucha rabia contenida por parte de muchos ciudadanos y mucha decepción, mucha decepción de votantes progresistas y de votantes socialistas por tanta corrupción".

No obstante, el presidente andaluz intercaló tales impresiones con su discurso habitual y defendió las ventajas de la celebración de los comicios en solitario porque "Andalucía merece un debate propio". "Somos una comunidad histórica y a mí lo que me gusta y deseo es que haya un debate exclusivo de Andalucía. Eso es lo que yo deseo. Ahora, yo no puedo evitar que el señor Sánchez, si sobrevive, quiera hacerlas coincidir", recalcó el presidente andaluz.

"¿Dónde está la izquierda?"

En este punto, Moreno cargó las tintas contra las formaciones situadas a la izquierda del PSOE con las que gobierna Sánchez y las acusó de actuar con "cinismo" y no reaccionar con contundencia, ni siquiera tras "esas conversaciones basura hablando de las mujeres como si fueran objetos" que se han desvelado de la trama a la que se vincula a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

"¿Dónde están la los partidos políticos socios que se supone que son feministas? ¿Dónde está la izquierda en este país? Una izquierda que supuestamente es feminista, progresista, y se tapa la nariz para no perder el poder. Yo creo que aquí todo el mundo va a quedar muy retratado y, si los socialistas no sacan a Sánchez de la presidencia pronto, va a dejar al Partido Socialista hecho un erial y yo soy de los que cree que el Partido Socialista es necesario".

Reestructuración del PSOE

La reestructuración introducida en el PSOE por Pedro Sánchez fue también desacreditada este lunes con contundencia por Juanma Moreno, quien señaló que "de nada sirven los cambios cosméticos, los golpes de efecto, el maquillaje, la sobreactuación" e invitó a Sánchez a "de una vez por todas, dar la cara".

"Está claro que la corrupción ha atropellado a Pedro Sánchez y, por tanto, está tomando decisiones claramente atropelladas. La corrupción no es algo nuevo, la corrupción llevamos conociéndola desde hace ya meses, y yo diría que incluso años, había evidentes rumores. El señor Sánchez tendría que saber algo cuando cesó de ministro de Fomento, señor Ábalos", manifestó el presidente andaluz en Málaga.

En este punto, Moreno hiló una serie de preguntas encaminadas a resaltar las sombras que, a su juicio, existen desde que José Luis Ábalos fue apartado de la cúpula socialista: "¿Por qué cuando lo cesó en ese momento, que había motivos probablemente justificados para cesarlo, no lo expulsó del partido? ¿Por qué no abrió una investigación interna en el propio partido? ¿Por qué no esclareció todos estos acontecimientos? ¿Por qué atacó a la Guardia Civil, a la UCO y también a los jueces que le investigaban? En definitiva, creo que claramente Sánchez ha sido atropellado por la propia corrupción que hay en el seno del Partido Socialista".

Convocar elecciones

Además, Moreno insistió en que los cambios introducidos tras la dimisión de Santos Cerdán no se ajustan a la contundencia que requiere la actual crisis del PSOE: "Creo que de esta situación es difícil salir haciendo meros cambios cosméticos o meros cambios de cara. Esta situación conlleva una situación de debilitación, de deterioro democrático. Eh, la única opción posible de renovación es convocar unas elecciones y que los ciudadanos decidan en las urnas lo que quieren para el futuro, como ha sucedido en países de nuestro entorno europeo".

Moreno llegó a recordar que "un presidente con mayoría absoluta, como era el señor Antonio Costa en Portugal, renunció y dimitió simple y exclusivamente porque había sospechas de corrupción, aunque después no hubo nada y, de hecho, hoy es el presidente del Consejo Europeo".

"Nuestro país vecino, Portugal, dio una lección de democracia ¿Qué tiene que pasar en España más para que el señor Sánchez tome la decisión que tiene que tomar, que es convocar unas elecciones o dimitir? Llegó al gobierno por una moción contra la corrupción y ahora es la corrupción la que le está atropellando. No tiene mayoría social en la calle ni tiene mayoría parlamentaria", enfatizó el presidente andaluz.

El apoyo de Junts

Moreno también aprovechó para criticar que, entre los apoyos electorales de Sánchez, "hay apoyos como es el de Junts, que dice claramente que ahora es el momento de sacarle lo máximo al señor Sánchez". "O sea, que vamos a vivir una agonía, un expolio por parte de los socios independentistas de Sánchez a nuestro país, aprovechando la enorme debilidad que tiene Sánchez. El país no se merece esto ni los españoles se merecen esto. Pero está claro que Junts es el único que está hablando claro y dice: 'vamos a sacarle hasta el tuétano'", añadió.