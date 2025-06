Esta es la única catedral española donde hay enterrado un papa y solo está a una hora y media de Córdoba

Andalucía es una tierra de maravillas, muchas de ellas universalmente conocidas, y otras no tanto, quizá eclipsadas por la belleza y singularidad de sus vecinas. Entre Granada y Córdoba, es el caso de la capital jiennense. Y entre los tesoros históricos y patrimoniales de la llamada capital del Santo Reino, durante siglos tierra de frontera entre los reinos moros y cristianos, cuenta con sus baños árabes, los más grandes de Europa y de los mejor conservados; el castillo de Santa Catalina, que domina toda la capital desde su imponente altura, o la catedral.

Cuenta el escritor Juan Eslava Galán, jiennense de Arjona, en su obra Catedral, que un aviador alemán que durante la Guerra Civil sobrevoló la ciudad quedó prendado de su catedral, a la que describió como un gran cofre que emergía de los tejados de la ciudad. No en vano, la catedral de Jaén no solo destaca por su arquitectura renacentista, sino que es guardiana de numerosos secretos y leyendas.

Modelo de catedrales en América

Iniciada su construcción por el arquitecto Andrés de Vandelvira en el siglo XVI, la Catedral de la Asunción es considerada uno de los ejemplos más importantes de arquitectura renacentista en España y Europa. Un edificio religioso que según numerosos historiadores del arte sirvió de modelo arquitectónico para otras grandes edificaciones de ciudades importantes en Hispanoamérica, de Ciudad de México a Bogotá, Lima o La Habana.

Hicieron falta 200 años para terminar completamente la construcción de esta catedral, ya que no fue hasta el 1548, siguiendo los trazos originales de Andrés de Vandelvira, cuando se puso fin a las actuaciones que habían arrancado en el siglo XVI. Doscientos años que hicieron que su diseño incluya elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos.

Como curiosidad, y abundando en la arquitectura del edificio, se trata de la única catedral de todo el país que se encuentra rodeada de balcones, con 62 de ellos distribuidos por su fachada.

Esta ciudad andaluza tiene en su catedral al único papa enterrado en España. / JOSÉ MANUEL PEDROSA / EFE

Un papa enterrado en la catedral de Jaén

El turista curioso, amante de la historia y, por qué no, también de las leyendas unidas a los lugares que visita, querrá saber algo más. Y en este caso, le gustará conocer algo que ni siquiera es muy conocido entre los propios jiennenses: su catedral es la única en España donde hay enterrado un papa; Pío I.

En realidad, Pio I no tuvo nada que ver en vida con la ciudad andaluza. Sus restos, tal y como se relata en la página web de la diócesis de Jaén, los restos llegaron a la ciudad en el siglo XVIII, como regalo del entonces Papa Pío VI al obispo de Jaén Agustín Rubín de Ceballos, inquisidor general, miembro del consejo de Carlos III y uno de sus albaceas testamentarios. Este Obispo fue el que costeó el retablo y demás enseres de la capilla donde se encuentran las reliquias de este santo papa. En la actualidad, los restos de Pio I se custodian en un sarcófago en la capilla de San Eufrasio, levantada en honor al primer obispo de la diócesis.

Los misterios y curiosidades de la catedral de Jaén no acaban aquí, aunque lo mejor es conocerlos in situ. Para los cordobeses no es difícil, pues bien por autovía llegando hasta Bailén, o por carretera secundaría pasando por El Carpio, la ciudad vecina está a poco más o menos de hora y media en coche.